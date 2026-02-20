Ｆ１の公式プレシーズン最終テスト２日目（１９日、バーレーン）、日本メーカーのホンダとタッグを組むアストンマーティンはまたも、パワーユニット（ＰＵ）のトラブルで赤旗中断に終わった。

フェルナンド・アロンソ（スペイン）がドライバーを務め、午前中に４０周を走行も午後は２８周でマシンに問題が発生してストップ。スぺイン紙「アス」によると、チームは「予防措置としてマシンを停止した」と発表したという。同紙は「ニューウェイの未来型シャシーはまだ適切なエンジンを見つけられていない」「オーストラリアＧＰ（グランプリ）に向けて大きな懸念材料となっている」「どん底に陥っている」などと厳しい意見を伝えた。

スペイン紙「マルカ」もストップしたアストンマーティンについて「ＡＭＲ２６の信頼性の低さがシーズンの開幕を深刻な危機に陥れている。問題は山積しており弱点を露呈し続けるマシンのスムーズな走行を実現するのに苦労している。言い換えれば『非常に厳しい』と言えるだろう」と指摘していた。

アロンソは「中断もあって楽な一日ではなかった。距離を稼ぐことが目的だったが、十分ではなく、パワーユニットのトラブルでレースプランを完了することができなかった」とし「修正することはたくさんある」と語ったようにシーズン開幕に向けて不安は拭えないようだ。