©ABCテレビ

ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(月曜深夜0時～0時30分の放送枠）。

その第4弾が昨年末、漫才日本一に輝いた「たくろう」（赤木裕・きむらバンド）の二人による関西初の冠特別番組「たくろうの〇〇やってみたろう」に決定！

３月9日（月）深夜0時より、4週にわたってお届けする。

本番組は、M-1王者という栄冠を手にしたたくろうの二人が、さらなる「愛される芸人」を目指し、関西を舞台に様々な企画に体を張って挑戦するロケバラエティ。

番組タイトル「たくろうの〇〇やってみたろう」の通り、毎回異なるテーマの「やってみた」に挑む。街の人々との心温まる交流や、王者ゆえのプレッシャーを跳ね除けて奮闘する二人の姿は必見。

このままで済むと思うなよ。

【番組情報】

「たくろうの〇〇やってみたろう」

３月９日(月)深夜０時～０時30分（関西ローカル・全４回）スタート

※TVer・ABEMAで見逃し配信あり

出演者：たくろう ほか

公式HP：https://www.asahi.co.jp/sp/takurow/