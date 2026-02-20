M-1王者たくろう待望の関西初冠番組「たくろうの○○やってみたろう」4週連続で放送
ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(月曜深夜0時～0時30分の放送枠）。
本番組は、M-1王者という栄冠を手にしたたくろうの二人が、さらなる「愛される芸人」を目指し、関西を舞台に様々な企画に体を張って挑戦するロケバラエティ。
その第4弾が昨年末、漫才日本一に輝いた「たくろう」（赤木裕・きむらバンド）の二人による関西初の冠特別番組「たくろうの〇〇やってみたろう」に決定！
３月9日（月）深夜0時より、4週にわたってお届けする。
番組タイトル「たくろうの〇〇やってみたろう」の通り、毎回異なるテーマの「やってみた」に挑む。街の人々との心温まる交流や、王者ゆえのプレッシャーを跳ね除けて奮闘する二人の姿は必見。
このままで済むと思うなよ。
【番組情報】
「たくろうの〇〇やってみたろう」
３月９日(月)深夜０時～０時30分（関西ローカル・全４回）スタート
※TVer・ABEMAで見逃し配信あり
出演者：たくろう ほか
公式HP：https://www.asahi.co.jp/sp/takurow/