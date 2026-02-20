「保育園、不正で子どもを預けてる！」と疑われ、挨拶まで無視されて…入園トラブル
保育園への入園通知がきて、準備をしているご家庭も多いのではないでしょうか。保育園に預けることをきっかけに、大きなトラブルになる家庭もあるようです。
エピソード1：「不正入園を疑われた！」見えない噂がママを追い詰める
在宅で働くユウコ（仮名）さんは、ひとり1台の車が必要な地域に住んでいます。娘のマキ（仮名）ちゃんを保育園に預けながら仕事をしていますが、ある日を境に、園で挨拶をしても無視されるようになりました。保育園の駐車場でママたちがヒソヒソ噂する声が聞こえてきます。どうやらユウコさんの悪口を話しているようで……。
ママたちの態度が気になるので、顔見知りのママに事情を聞くことにしました。すると顔の広いママが、「マキちゃんママは専業主婦のくせに、不正をして保育園に預けている」と噂を流してしていると言うのです。
フリーランスという働き方が誤解を招き「自宅に車がある。ユウコさんは本当は働いていないのでは？」と噂が広がっていたのです。「ズルい親に育てられた子は、将来大嘘つきになるよ」と娘まで否定される状況に、ユウコさんは毅然と反論しました。わざわざ揉めたくないとユウコさんは思っていましたが、ついに堪忍袋の尾が切れたのです。
エピソード2：＜働きたいのに働けない＞「無職は嫁のせい」義両親に保育園を奪われた選択
かれん（仮名）さんは、妊娠中に夫が無職となり、義両親と同居することになりました。出産後、娘のみう（仮名）ちゃんを保育園に入れて働くつもりでしたが、義両親の反対で勝手に幼稚園へ入園させられてしまいます。
義両親には子どものことにまで過剰に口出しされ、少しの自由もない日々は過酷でした。かれんさんのことばかり責める義両親に、庇ってくれない夫。あっという間に彼女の心は限界を迎えました。
夫は飲みに行くのに、かれんさんはどこにも行けません。経済的にも精神的にも追い詰められた末、かれんさんは姉の家に身を寄せたことで、ようやく自分の気持ちに向き合うことができたのです。
エピソード3：＜身勝手な義妹＞育休中は保育園代わり？
4歳と0歳のふたりの娘を育てるシノブ（仮名）さんは、育児休業中で復職を控えています。近所には同じく育休中の義妹サキ（仮名）さんが住んでいます。ある日、義母から「保育園に入るまでサキさんの娘ヒカリ（仮名）ちゃんを預かってほしい」と頼まれたのです。
待機児童が少ない地域で、預け先がないとは考えにくい状況です。事情を聞くと、ヒカリちゃんは場所見知りをするので、同い年のシノブさんの娘と過ごす生活に慣らしてから、同じタイミングで一緒に保育園に入れたいとのことでした。しかし、他人の子どもを毎日預かる責任は重く、簡単に引き受けられるものではありません。
丁重に断ったものの、義妹からは「ケチ」と言われ、シノブさんは深く傷つきました。はじめて保育園に子どもを預けるのが心配なのは分かりますが、義妹は一体、何を考えているのでしょうか。
保育園への入園準備
保育園は、子どもを預ける場所であると同時に、人間関係が広がる場所でもあります。入園をめぐる出来事は、ときに家族との衝突を生むこともあるでしょう。それでも、その経験をどう受け止めて、誰と支え合うかによって、その先の園生活を大きく変えていくかもしれません。
編集・あいぼん
