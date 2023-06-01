HANA出演「いち髪」新TVCM『香りだけ残して、前へ。』篇完成！CMソングはHANAの新曲「Bloom」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAが「いち髪」のCMキャラクターに就任。新TVCM『香りだけ残して、前へ。』篇が、2月20日より全国で放映される。

■髪をなびかせながらHANAメンバーが颯爽と登場

新「いち髪」は、商品のリニューアルに伴い、「前に進もうとする女性を応援したい」という想いを『香りだけ残して、前へ。』というメッセージで表現。その新しい一歩を象徴する存在として、BMSG×ちゃんみなが手掛けたガールズグループオーディション『No No Girls』を経てデビューし、今日本中の注目を集めているHANAがCMキャラクターに起用された。

新CM『香りだけ残して、前へ。』篇では、HANAのメンバーそれぞれが「いち髪」に配合されている和草をあしらった色鮮やかな衣装に身を包み登場。圧倒的な映像美のなかで表現される、各メンバーの個性豊かなスタイリングと、しなやかに揺れる髪が印象的だ。

CMは、髪をなびかせながらメンバーが颯爽と前へ進む姿からスタート。凛々しく、軽やかな表情で進んでいくCHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA。「いち髪」に「純・和草プレミアムエキス」が配合されていることを象徴するように、メンバーは髪にそれぞれ異なる「和草」を飾り付け、美しい波紋を描く水面の上を進みながら、それぞれが思い思いの表情を見せている。

やがて、カメラにまっすぐ視線を向け、強い意志を感じさせるHANA。圧巻のポージングを決めたあと、さらなる一歩を踏み出すように堂々と前へ進んでいく。「香りだけ残して、前へ。」というメインコピーと、歩みを止めることなく進み続けるHANAの後ろ姿が、深い余韻を残すCMとなっている。

CMソングとなったHANAの「Bloom」は、本CM『香りだけ残して、前へ。』篇にて全国で初公開。他人の声や一面的な評価に囚われず、自分らしさを大切にして前へ進んでいく想いを描いた楽曲。《私が誰か何色か あなたじゃ理解できないわ》という歌詞が象徴するように、様々な感情や個性を肯定するHANAらしい芯の強さが込められており、自分を信じて咲き続ける姿は、新「いち髪」の精神性とも深く共鳴している。

■撮影エピソード

幻想的かつ色鮮やかなスタイリングで登場したHANA。撮影はひとりずつのカットからスタートした。

今回の撮影用に床面に水が張られたセットの上を歩くシーンでは、メンバーの個性を生かした動きを披露。特に、CHIKAはスーパーロングの髪をなびかせたポージングで現場を魅了した。

また、撮影カットをモニターで確認しながら笑顔でスタッフと会話をするKOHARUや、用意されたセットに興味を示すMAHINAら、メンバー一人ひとりが真剣に、それぞれ異なる表情で撮影に臨んでいた。

メンバー全員での撮影では、お互いに声を掛け合いながら励まし合ったり、目を合わせながら動きを確認し合ったりする様子が見られ、現場は終始楽しい空気に。撮影の合間も、リラックスした表情でメンバーに声をかけるMOMOKAや、BGMに合わせて歌詞を口ずさむYURI、体を揺らしながら全身で楽しむJISOOの姿が印象的だった。

一方、本番のカメラが回ると一転、メンバーはひたむきな眼差しに。7人全員が揃ってのウォーキングのシーンでは息の合った姿を見せるなど、撮影全体を通してオンとオフを切り替えながら、様々な表情が見えるところも彼女たちの大きな魅力のひとつだ。

すべての撮影が終了すると、NAOKOが代表して「素敵に撮ってくださってありがとうございました」とスタッフへの感謝と労いの言葉を述べ、温かな拍手のなかで撮影は締め括られた。

■HANA インタビュー

■HANAメンバーの「イラストステッカー」が当たるキャンペーンも決定

新CMの放映に合わせ、Xキャンペーンが決定。「いち髪」X公式アカウントをフォローし、指定の投稿をリポストすると「いち髪 なめらかスムースケア」シャンプー・コンディショナー・トリートメントと人気イラストレーターのtamimoonが描き下ろしたHANAメンバーの「イラストステッカー」がセットとなり、抽選で500名に当たる。キャンペーン期間は、3月5日23時59分まで。

