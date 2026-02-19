この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元中学校教師が明かす不登校改善の鍵。「勉強しなさい」より効果的な、子どもの好きな“料理”が持つ力

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、不登校の子どもが改善した事例を紹介する動画を公開。子どもの不登校に悩む保護者に向けて、家庭での接し方、特に「料理」を通じて子どもの心を癒し、再登校へと導いた事例とそのメカニズムについて解説した。



動画ではまず、小学5年生の子どもが11月から不登校になった「あきこさん」の事例が紹介された。当初、子どもは勉強の疲れから毎日ため息をつく状態だったが、ある取り組みを始めてから2ヶ月後の1月には毎日登校できるようになり、笑顔も戻ったという。あきこさんが実践したことは主に2つ。1つ目は「子どもの気持ちを第一に考え、ストレスなく一日を過ごせるようにした」こと、2つ目は「子どもの好きな料理を作って心を喜ばせた」ことだと道山氏は説明する。



なぜこの方法で不登校が改善したのか。道山氏は、不登校の原因の多くが「気力の低下」にあると指摘。今回の事例では、勉強が難しくなったことによる「心の疲れ」が原因だったと分析した。親が子どもの気持ちを優先し、好きな料理を用意するなどして家庭を安心できる「憩いの場」に変えたことで、子どもの「愛情バロメーター（心のエネルギー）」が満たされたという。その結果、気力が回復し、再び学校へ向かうエネルギーが湧いてきたのだと解説した。



道山氏は、子どもの心が疲れている状態では、無理に登校を促すよりも、まず家庭でエネルギーを充電させることが重要だと強調する。子どもの好きな料理を用意したり、過干渉をやめてリラックスできる環境を整えたりすることが、不登校解決の第一歩になるのかもしれない。子どもの不登校に悩んでいるのなら、まずは家庭を「憩いの場」にすることから試してみてはいかがだろうか。