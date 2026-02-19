元中学校教師が明かす不登校改善の鍵。「勉強しなさい」より効果的な、子どもの好きな“料理”が持つ力
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、不登校の子どもが改善した事例を紹介する動画を公開。子どもの不登校に悩む保護者に向けて、家庭での接し方、特に「料理」を通じて子どもの心を癒し、再登校へと導いた事例とそのメカニズムについて解説した。
動画ではまず、小学5年生の子どもが11月から不登校になった「あきこさん」の事例が紹介された。当初、子どもは勉強の疲れから毎日ため息をつく状態だったが、ある取り組みを始めてから2ヶ月後の1月には毎日登校できるようになり、笑顔も戻ったという。あきこさんが実践したことは主に2つ。1つ目は「子どもの気持ちを第一に考え、ストレスなく一日を過ごせるようにした」こと、2つ目は「子どもの好きな料理を作って心を喜ばせた」ことだと道山氏は説明する。
なぜこの方法で不登校が改善したのか。道山氏は、不登校の原因の多くが「気力の低下」にあると指摘。今回の事例では、勉強が難しくなったことによる「心の疲れ」が原因だったと分析した。親が子どもの気持ちを優先し、好きな料理を用意するなどして家庭を安心できる「憩いの場」に変えたことで、子どもの「愛情バロメーター（心のエネルギー）」が満たされたという。その結果、気力が回復し、再び学校へ向かうエネルギーが湧いてきたのだと解説した。
道山氏は、子どもの心が疲れている状態では、無理に登校を促すよりも、まず家庭でエネルギーを充電させることが重要だと強調する。子どもの好きな料理を用意したり、過干渉をやめてリラックスできる環境を整えたりすることが、不登校解決の第一歩になるのかもしれない。子どもの不登校に悩んでいるのなら、まずは家庭を「憩いの場」にすることから試してみてはいかがだろうか。
動画ではまず、小学5年生の子どもが11月から不登校になった「あきこさん」の事例が紹介された。当初、子どもは勉強の疲れから毎日ため息をつく状態だったが、ある取り組みを始めてから2ヶ月後の1月には毎日登校できるようになり、笑顔も戻ったという。あきこさんが実践したことは主に2つ。1つ目は「子どもの気持ちを第一に考え、ストレスなく一日を過ごせるようにした」こと、2つ目は「子どもの好きな料理を作って心を喜ばせた」ことだと道山氏は説明する。
なぜこの方法で不登校が改善したのか。道山氏は、不登校の原因の多くが「気力の低下」にあると指摘。今回の事例では、勉強が難しくなったことによる「心の疲れ」が原因だったと分析した。親が子どもの気持ちを優先し、好きな料理を用意するなどして家庭を安心できる「憩いの場」に変えたことで、子どもの「愛情バロメーター（心のエネルギー）」が満たされたという。その結果、気力が回復し、再び学校へ向かうエネルギーが湧いてきたのだと解説した。
道山氏は、子どもの心が疲れている状態では、無理に登校を促すよりも、まず家庭でエネルギーを充電させることが重要だと強調する。子どもの好きな料理を用意したり、過干渉をやめてリラックスできる環境を整えたりすることが、不登校解決の第一歩になるのかもしれない。子どもの不登校に悩んでいるのなら、まずは家庭を「憩いの場」にすることから試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
思春期の子育てアドバイザーが解説。子どもへの怒りが爆発するのは「体調」が原因だった？見直すべき3つの習慣
元中学校教師が教える「塾より宿題が先」 “宿題をやらない子”を動かす親の正しいサポート法とは
プロゲーマー目指す息子の生活崩壊…「やるべきことやってればOK」専門家が示す親の“見極めライン”とは
チャンネル情報
元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/