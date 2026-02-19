¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛRIIZE¡¢¥Õ¥¡¥ó700Ì¾¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ãThe 2nd Japan Single¡ÖAll of You¡×È¯ÇäµÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ä
RIIZE¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãRIIZE The 2nd Japan Single¡ÖAll of You¡×È¯ÇäµÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ä¤¬2·î18Æü(¿å)¤ËÅÔÆâË¿½ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏCD¹ØÆþ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿700Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖAll of You¡×¼ýÏ¿¤Î2¶Ê¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢MV¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ÏYouTube¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢2Ëü¿Í¤¬»ëÄ°¤·¡¢Á´À¤³¦¤ÎBRIIZE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤â¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾ìÆâ¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈµÒÀÊ¸åÊý¤«¤éRIIZE¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¥¦¥ó¥½¥¯¡¢¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥½¥Ò¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤¬¡¢¡ÖAll of You¡×¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡ÖFlashlight¡×¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£BRIIZE¤¿¤Á¤¬Âç¤¤Ê´¿À¼¤ò¾å¤²¤ëÃæ¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤È¸¸ÁÛÅª¤Ê¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤È¤â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²Î»ì¤Ë¤Ï¡ã¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡ä¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿BRIIZE¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎRIIZE¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë½Ö´Ö¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
µÒÀÊ¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢°§»¢¤ò¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ÁáÂ®¡¢18Æü¤Î0»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖAll of You¡×¤ÎMV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£°ìÌÌ¤ÎÀã·Ê¿§¤ÎÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤òÉñÂæ¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊMV¡£
¥¦¥ó¥½¥¯¤Ï¡Ö´¨¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤ÏÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤Î°áÁõ¤¬Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤ê¾¯¤·ÇöÃå¤Ç¡Ö¼Â¤Ï¤¹¤´¤¤´¨¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤ò¡£¥¢¥ó¥È¥ó¤Ï¿¿¤ÃÇò¤ÊÀã¤Î¾å¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î»þÃå¤Æ¤¤¤¿Çò¤¤°áÁõ¤ÏÁ´¤ÆÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãæ´Ö¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤ó¤È¤ËÁÇÅ¨¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤ÆÃã¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¥¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥½¥Ò¤Ï¥Ú¥¤¥ó¥È¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÁë¤¬¤¢¤ê¡¢Áë¤ò³«¤±¤ë¤È¡ÖÏªÅ·É÷Ï¤¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¥¢¥ó¥È¥ó¤Ï»£±Æ½ç¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¼«Ê¬¤Ï³Ú¤·¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥½¥Ò¤ª·»¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¼«»£¤ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥½¥Ò¤¬¤«¤Ê¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¥½¥Ò¤¬¥Ú¥¤¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼ê¤Ç²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤«¤¬Â¤Ç½³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÈÈ¿ÍÃµ¤·¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤È¡¢ÅÜ¤ë¥½¥Ò¤Ë¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤È¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Ï²þ¤á¤ÆMV¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡Ö²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¡È¥µ¥é¥ó¥Ø¡É¡È°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Ï¡Öº£²ó¡¢½é¤á¤Æ¡¢¡ÊËÜÊÔ¤Î¡Ë¸å¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤ÁºòÆü¡¢MV¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆ°²è¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î±é½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤¯¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢The 1st Japan Single¤«¤é¡ÖSame Key¡×¡ÖLucky¡×¤ò2¶ÊÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£BRIIZE¤¿¤Á¤Ï¡ÖSame Key¡×¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤¤²ÎÀ¼¤ËÊ¹¤Æþ¤ê¡¢¡ÖLucky¡×¤Ç¤Ï³Ý¤±À¼¤âÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´®Ç½¡£¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤Î²ñ¾ì¤Ç¡Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃêÁª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤¬½¸¤Þ¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ï¡¢»öÁ°¤ËBRIIZE¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ÆÃ¤ËÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ø¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð»ØÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÁêÃÌ¡£¥¢¥ó¥È¥ó¤¬MV¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤Î¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢1ÆüÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡¢2ÆüÌÜ¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¢3ÆüÌÜ¤ÏÁ´¿È1¥«¥é¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÄó°Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤ËBRIIZE¤Ë¸ÍÏÇ¤¦ÍÍ»Ò¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬¥¢¥ó¥È¥ó¤Î°Õ¸«¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢À°Íý¡£1ÆüÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤È¥¢¥ó¥È¥ó¤Î¥«¥é¡¼¤ÎÀÖ¤ÈÎÐ¡£2ÆüÌÜ¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¥¦¥ó¥½¥¯¤Î»ç¤È²«¿§¡£3ÆüÌÜ¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤È¥½¥Ò¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ÈÀÄ¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤È¿§Ì£¤ò¸ò¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÅìµþ¥É¡¼¥à¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Î²óÅú¡£¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ä¡×¤È¥«¥Ð¡¼¶Ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤â¸À¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ØÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Äº£¤Î¼«Ê¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¼«Ê¬¤Ë°ì¸À¤«¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤¬¡Ö·¯¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¤Í¡×¤ÈÆ²¡¹¤È²óÅú¡£¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖBRIIZ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¡ØºÇ¶áËÜÅö²Ä°¦¤¤¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬¤³¤ÎÆü¤Î³Ú²°¤Ç¤Î¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤ê¡¢¡Ø¥É¡¼¥à¸ø±éÁ°¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¾¡ÉéÈÓ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡Ù¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÖÌý¤½¤ÐÇÉ¡×¡Ö¤ª¼÷»ÊÇÉ¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ÇÉ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©¤ÙÊý¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤È¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¡¢BRIIZE¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¥½¥Ò¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿·¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢BRIIZE¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¦¥ó¥½¥¯¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤â³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖAll of You¡×¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥É¥é¥à¥Ó¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¡È·¯¡É¤Î¤É¤ó¤Ê»Ñ¤â°¦¤»¤ë¡ª¤È²Î¤¦¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡£MV¤Ç¤â°ìÉô²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¥À¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËBRIIZE¤â´¿´î¡£¥È¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¤Ç¥½¥Ò¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¦¥ó¥½¥¯¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬³ð¤¤¡¢À¼¤ò¾å¤²¡¢¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¡£
²Î¤¤½ª¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢ºÇ¸å¤Ë¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¤ÈÌóÂ«¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
RIIZE¤Ïº£½µËö¤Î2·î21Æü(ÅÚ)¡Á23Æü(·î¡¦½Ë)¤Î3Æü´Ö¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê2023Ç¯9·î¡Ë¤«¤éÌó2Ç¯5¥ö·î¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï¡¢K-POPÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂ®¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡ã2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME¡ä¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
»£±Æ¡ýÅÄÃæÀ»ÂÀÏº¼Ì¿¿»öÌ³½ê
◾️The 2nd Japan Single ¡ÖAll of You¡×
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¹ØÆþ¡§https://riize.lnk.to/AllofYou_shop
¢§¡ÖAll of You¡×¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ
https://riize.lnk.to/aoy
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ÊÁ´2¶Ê¡Ë
1.All of You
2.Flashlight
¢§¥ê¥ê¡¼¥¹·ÁÂÖ¡ÊÁ´4·ÁÂÖ9¼ï¡Ë
¡ ½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD+DVD¡Ë
ÉÊÈÖ UPCH-89621
²Á³Ê 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦»°¤ÄÀÞ¤ê²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ½é²ó¸ÂÄêÈ×A ver.¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë
[DVD]
Member Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15(Approx. 35min)
¢ ½é²ó¸ÂÄêÈ×B(CD+Photobook)
ÉÊÈÖ UPCH-89622
²Á³Ê 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦»°¤ÄÀÞ¤ê²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ½é²ó¸ÂÄêÈ×B ver.¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë
[Photobook]
¡¦36P »£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
£ ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× 6¼ï
ÉÊÈÖ UPCH-89623(SHOTARO ver. ) / UPCH-89624 (EUNSEOK ver.) / UPCH-89625 (SUNGCHAN ver.) / UPCH-89626 (WONBIN ver.) / UPCH-89627 (SOHEE ver.) / UPCH-89628 (ANTON ver.)
²Á³Ê 1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦12P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× ver.¡Ê³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ê³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´2¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¤ ÄÌ¾ïÈ× 1¼ï
ÉÊÈÖ UPCH-89629¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¡Ë
²Á³Ê 1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦12P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ÄÌ¾ïÈ× ver.¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´15¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¢§¥¹¥È¥¢ÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ
¡ûUNIVERSAL MUSIC STORE
¡¦Ã±ÉÊ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×6¼ï¥»¥Ã¥È¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É6Ëç¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã6¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡õÄÌ¾ïÈ×3¼ï¥»¥Ã¥È¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î3¼ï¥»¥Ã¥È
¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã3¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://umusic.jp/J5ZsDo0U
¡ûWeverse Shop
¡¦Ã±ÉÊ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç¡ÊÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×6¼ï¥»¥Ã¥È¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É6Ëç¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã6¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://go.weverse.io/qt3S/7eibbvmb
¡ûHMV (@Loppi¡¦EC´Þ¤à)¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
https://www.hmv.co.jp/news/article/251211122/
¡û¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É (¥¿¥ï¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à)¡§¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
https://tower.jp/article/feature_item/2025/12/22/1001
¡ûAmazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±[240¡ß240mm]¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×ÊÁ¡§Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
https://x.gd/AdRLL
¡û³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¡¢ÄÌ¾ïÈ×ÊÁ¡Ë
https://r10.to/hkTBi8
¡û¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹(ec board RIIZE STORE´Þ¤à)¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(Á´1¼ï)
ec board RIIZE STORE¡§https://official-goods-store.jp/ecboard_riize/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡RIIZE ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡RIIZE ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡RIIZE ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡RIIZE ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡RIIZE ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok