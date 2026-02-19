²áµîºÇ¹â±×¤Ê¤Î¤Ë³ô²Á¤¬È¾¸º¡ÄÅê»ñ²È¤Î"¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼Î¥¤ì"¤ò¾·¤¤¤¿Ž¢ÃÍ¾å¤²Ž£Ž¢Ç¯¥Ñ¥¹ÇÑ»ßŽ£¤ÎÂå½þ
¢£¡ÖÍø±×¤ò°ÂÄêÅª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢Í¥½¨¤Ê²Ô¤®¼ê¡×¤À¤¬¡Ä
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¡Ê°Ê²¼¡¢OLC¡Ë¤Î³ô²Á²¼Íî¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£2024Ç¯1·î¤Ë5765±ß¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ°ÊÍè¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¤ÏÇ¯½éÍè¤Î°ÂÃÍ2637±ß¤ò¤Ä¤±¡¢2Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«²á¤´¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢OLC¤ÎÂ¤â¤È¤Î¼ý±×À¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³ô²Á¤¬²¼Íî¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
OLC¤Ï¡¢¡Ö²Ô¤°ÎÏ¡×¡Ö»ñËÜ¤ò»È¤¦¤¦¤Þ¤µ¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥åÁÏ½ÐÎÏ¡×¤Î¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢À®½Ï´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£
²Ô¤°ÎÏ¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢Ï¢·ë¤Ç¡¢Çä¾å¹â¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢½ãÍø±×¤¬½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï25¡óÁ°¸å¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿å½à¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ò´Þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤â°ÛÎã¤Î¹â¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡×¡Ö½¸µÒÎÏ¤Î¹â¤µ¡×¡Ö¶¥¹ç¤¬¤Û¤ÜÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÍ¾å¤²¤¬ÄÌ¤ë²Á³Ê»ÙÇÛÎÏ¡×¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤¬Ê£¹çÅª¤Ë¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Èº®¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÌÙ¤«¤ë¹½Â¤¡É¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ñËÜ¤ò»È¤¦¤¦¤Þ¤µ¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢¼«¸Ê»ñËÜÍø±×Î¨¡ÊROE¡Ë¤¬12¡óÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ROE¤Ï¡¢8¡Á10¡ó¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×ÎÏ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢OLC¤¬³ô¼ç»ñËÜ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯Íø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢OLC¤Ï¡¢¼Ú¶â¤Ë²áÅÙ¤ËÍê¤é¤º¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤È²Á³Ê·èÄêÎÏ¤Ç¡¢¹â¤¤Íø±×¤ò°ÂÄêÅª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹Í¥½¨¤Ê²Ô¤®¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤Îµð³ÛÅê»ñ¸å¤â¡È¹õ»ú¡É
Åê²¼»ñËÜÍø±×Î¨¡ÊROIC¡Ë¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢OLC¤Î»ñËÜ¤ò»È¤¦¤¦¤Þ¤µ¤ÏÈ´¤¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¡Ê2020Ç¯ÅÙ¤«¤é2022Ç¯ÅÙ¡Ë¤ò½ü¤¯¤È¡¢ROIC¤Ï¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç10¡ó°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï14.3¡ó¤ËÃ£¤·ºÇ¹âÃÍ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ROIC¤Ï¡¢»ö¶È¤ËÅê²¼¤·¤¿»ñËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ý±×ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢10¡ó¤òÄ¶¤¨¤ì¤ÐÍ¥ÎÉ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È¤¤¤¦½Å»ñ»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëOLC¤ÎÅê»ñ²ó¼ýÇ½ÎÏ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê»ñ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÊó¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾Úº¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥åÁÏ½ÐÎÏ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤ËÁíÅê»ñ³ÛÌó3200²¯±ß¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤ò³«¶È¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±Ä¶È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¹õ»ú¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢OLC¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤ò¸¶»ñ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ê¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈºÆÅê»ñ¥µ¥¤¥¯¥ë¡É¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤³¤ÎºÆÅê»ñ¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¾å¼ê¤¯½Û´Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢À®Ä¹Åê»ñ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËOLC¤Î¼ý±×À¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³ô²Á¤¬²¼Íî¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
³ô²Á²¼Íî¤ÎÍ×°ø¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Åê»ñ²È¤¬OLC¤Ø¤Î³ô¼°Åê»ñ¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤È¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£»ëÅÀ¡¡¡¥²¥¹¥È¿ô¤¬¹½Â¤Åª¤Ë¿¤Ó¤Ê¤¤
1¤ÄÌÜ¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢¡ÖÍè±à¥²¥¹¥È¿ô¤¬¹½Â¤Åª¤Ë¿¤Ó¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Ç¯´ÖÍè±à¥²¥¹¥È¿ô¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤¬³«±à¤·¤¿1983Ç¯¤Ë993Ëü¿Í¤ò½¸µÒ¤·¡¢°ÊÍè¡¢Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¡¢2000Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï2001Ç¯¡Ê2204Ëü¡Ë¤Ç¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ3000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢2018Ç¯¤Ë3255Ëü¿Í¤Ç²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2000Ëü¿ÍÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯´ÖÍè±à¥²¥¹¥È¿ô¤Ï2018Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¢¾åÊý¸þ¤Ø¤Î¹¹¿·¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤Åª¤Ê¾å¸Â¤¬¸«¤¨¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢Íè±à¥²¥¹¥È¿ô¤¬¹½Â¤Åª¤Ë¿¤Ó¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¤º¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ÎÀ©Ìó¤Ç¤¢¤ë¡£¸½¾õ¤«¤é1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÆþ±à²ÄÇ½¿Í¿ô¤òÌó8¡Á9Ëü¿ÍÄøÅÙ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´ÖºÇÂç²ÔÆ¯¡Ê365Æü¡Ë¤Ç¤â¡¢3300¡Á3400Ëü¿Í¤¬ÍýÏÀÅª¾å¸Â¤È¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢OLC¤Ï¶áÇ¯¡¢º®»¨¤ÏËþÂÅÙÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÔÌÂ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢Ëþ°÷±¿±Ä¤òÌÀ³Î¤ËÈò¤±¤ëÊý¿Ë¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Î¾å¸Â¡ß²ÔÆ¯Î¨¡×¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡ÖµÒÃ±²Á¡×¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ëÊý¿Ë
¼¡¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ¼ûÍ×¤ÎÀ®½Ï¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸º¾¯¶ÉÌÌ¤ËÅ¾¤¸¡¢¼óÅÔ·÷ºß½»ÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢°ìÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÁØ¤Ï¸º¾¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àøºß¿·µ¬µÒ¤ÎÊì¿ô¤¬ËèÇ¯½Ì¾®¤¹¤ëÃæ¤ÇÍè±à¥²¥¹¥È¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸µÒ¤Î²óÅ¾¿ô¡Ê¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼ÉÑÅÙ¡Ë¤ò¾å¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿Í¿ô¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤Ê¬¡¢OLC¤Ï¤É¤³¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£OLC¤Ï¶áÇ¯¡ÖµÒÃ±²Á¡×¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÒÃ±²Á¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Ö¥²¥¹¥È1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¡Ê°û¿©ÈÎÇä¼ýÆþ¡Ü¾¦ÉÊÈÎÇä¼ýÆþ¡Ü¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¡Ë¡×¤Ï¡¢OLC¤¬Åý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿1996Ç¯¤Ë9429±ß¤ò·×¾å¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¾å¾º¤·¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï1Ëü22±ß¤Ç½é¤á¤Æ1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤Î¸å¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï1Ëü1815±ß¤È¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤¬¡¢2020Ç¯¤Î1Ëü3642±ß¤òÓåÌð¤Ë2024Ç¯¤Ë¤Ï1Ëü7832±ß¤È¡¢¤³¤Î6Ç¯´Ö¤Ç¡¢1.5ÇÜ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥²¥¹¥È1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤Ç¡¢1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡ÊÂç¿Í1Ì¾¡Ë¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢1996Ç¯¤Î5100±ß¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡¢7900±ß¡Á1Ëü900±ß¤ÈÂçÉý¤ËÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÁ¶â¤ËÉý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯3·î¤«¤éÆ³Æþ¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°À©¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤Ï¡¢º®»¨´ËÏÂ¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢»þ´ü¤äÍËÆü¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤òÊÑÆ°¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼è¤ë¡£
¢£¥²¥¹¥È¤Î¡ÈÉéÃ´¡É¤Ï¾å¸Â¤Ë¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢OLC¤Ï¡¢À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¡Ö¿Í¿ô¡ßÃ±²Á¡×¤È¤¹¤ë½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤«¤é¡¢À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¡ÖÃ±²Á¤Î¤ß¡×¡ÎÇä¾åÀ®Ä¹Î¨¡áÆþ±à¼Ô¿ôÀ®Ä¹Î¨¡Ê≈0¡Ë¡ÜÃ±²ÁÀ®Ä¹Î¨¡Ê¡Ü¦Á¡Ë¡Ï¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÈÀïÎ¬¤ò¥·¥Õ¥È¤·¤¿·ë²Ì¡¢¹½Â¤Åª¤ËÀ®Ä¹Î¨¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÀïÎ¬¥·¥Õ¥È¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã±²ÁÀ®Ä¹¤ÏÍ¸Â¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢4¿Í²ÈÂ²Á´°÷¤¬Âç¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ç·×¤Ç4Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤Î¿´ÍýÅª¾å¸Â¤Ë¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±²Á°ìËÜÂÂÇË¡¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æþ±à¼Ô¿ô¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Çä¾åÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¸ÇÄêÈñ¤¬¹â¤¤»ö¶È¤Ç¿ôÎÌÀ®Ä¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤â¡¢Çä¾å¤Ï»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤Ë¿¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹½Â¤Åª¤ËÀ®Ä¹Î¨¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤OLC¤¬Áª¤ó¤ÀÀïÎ¬¤Îµ¢·ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åê»ñ²È¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£»ëÅÀ¢¡¡¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¸Â³¦
2¤ÄÌÜ¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼°ÍÂ¸¥â¥Ç¥ë¤Î¸Â³¦¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
IRÀâÌÀ»ñÎÁ¤ä³Æ¼ïÄ´ºº¡¢¶È³¦Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼ÈæÎ¨¤Ï³µ¤Í60¡Á70¡ó¡¢¿·µ¬¡¦ÄãÉÑÅÙ¥²¥¹¥È¤ÏÌó30¡Á40¡ó¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¿Í¿ô¥Ù¡¼¥¹¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¯´ÖÍè±à¥²¥¹¥È¿ô¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤¿2018Ç¯¡Ê3255Ëü¿Í¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢Ìó1950¡Á2300Ëü¿ÍÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤¬¡¢¡È¿Í¿ô¸º¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÍè±àÉÑÅÙ¤ÎÄã²¼¡É¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
½¾Íè¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¹âÉÑÅÙ¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼Áü¤Ï¡¢¡ÖÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÊÝÍ¡×¡ÖÇ¯´Ö8¡Á15²óÍè±à¡Ê·î1²óÄøÅÙ¡Ë¡×¡Ö°û¿©¤ä¥°¥Ã¥º¾ÃÈñ¤Î¹â¤µ¡×¡ÖÊ¿Æü¤ä´×»¶´ü¤òËä¤á¤ëÂ¸ºß¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢Æ±¤¸ÁØ¤ÎÇ¯´Ö¤ÎÍè±à¤¬¡¢Ç¯2¡Á3²óÄøÅÙ¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¿ô¼«ÂÎ¤ÏÂç¤¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡È±ä¤ÙÆþ±à¼Ô¿ô¡É¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¡Ö¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼°ÍÂ¸¥â¥Ç¥ë¤Î¸Â³¦¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¼Íè±àÉÑÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢OLC¤¬Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤³¤È¡¢1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÂçÉý¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÍÎÁ¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥¢¥¯¥»¥¹¡§DPA¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Î3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ±à¼Ô¤Î¡È1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÂÎ¸³¥³¥¹¥È¡É¤¬½¾Íè¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÇ¯¥Ñ¥¹¡×ÇÑ»ß¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Û¤ÉÊú¤¯¡È³ä¹â´¶¡É
¤Þ¤º¡¢Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î2020Ç¯4·î¤ÎºÇ½ª²Á³Ê¤Ï¡¢6Ëü8000¡Á9Ëü9000±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²Á³Ê¤ÇÇ¯12²ó¡Ê1¥«·î¤Ë1²óÄøÅÙ¡Ë°Ê¾åÍè±à¤¹¤ì¤Ð¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê7500±ß°Ê²¼¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤É¤ªÆÀ¤ÊÀß·×¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡£IRÀâÌÀ»ñÎÁ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤«¤éÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢Æþ±à¼ÔÁ´ÂÎ¤ÎÌó10¡Á15¡ó¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Íè±à²ó¿ô¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢20¡Á30¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÇÑ»ß¤Ï¡¢±ä¤ÙÆþ±à¼Ô¿ô¤Î¥³¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òOLC¼«¤é¤¬»ß¤á¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤Î7400±ß¤«¤éº£¤Ç¤Ï7900±ß¡Á1Ëü900±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó45¡ó¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÎÁ¶â¤ÎÊÑ²½¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢Ç¯12²ó¤ÎÍè±à¤Î¾ì¹ç¡¢2015Ç¯¤Ç¤ÏÌó8.9Ëü±ß¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÌó13Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤¯¡É¤¬¾ÃÌÇ¤·¡¢¡ÈÍè±à¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È²½¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿´Íý¤òÍ¶°ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢DPA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤Ï¸½ºß¡¢1»ÜÀß1¿Í1500¡Á2500±ßÄøÅÙ¡Ê»þ´ü¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç1¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢6000¡Á1Ëü±ß¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É³ä¹â´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¡ÈËè²ó¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¡¢ÂÎ¸³¥³¥¹¥È¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
¢£¡ÖÂÎ¸³¥³¥¹¥È¡×¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤ò¹ç»»¤·¤¿Æþ±à¼Ô1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÂÎ¸³¥³¥¹¥È¤Ï¡¢Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È»þÂå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æþ±à¡ÜÌµÎÁFP¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡Ë¤Ç¼Â¼Á5000¡Á6000±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡¢Æþ±à¡ÜDPA¤Ç1Ëü2000¡Á1Ëü4000±ß¤È¤Ê¤ê¡¢2ÇÜ°Ê¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ÎÍè±àÉÑÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼ý±×¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£½¾Íè¤Î¼ý±×¸»¤Ï¡¢¡È¹âÉÑÅÙÍøÍÑ¤Î¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡ÈÄãÉÑÅÙ¹âÃ±²Á¡É¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂåÂØ¤Ï¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿·Êµ¤ÂÑÀ¤¬¼åÂÎ²½¤·¡¢¹â¤¤°ÂÄêÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¼ý±×¹½Â¤¤òÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÉÑÅÙÁØ¤Ï²Á³ÊÂÑÀ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÅÙÉÑÅÙ¤¬Íî¤Á¤ë¤ÈÌá¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥â¥Ç¥ë¼«ÂÎ¤¬ÉÔ²ÄµÕÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼°ÍÂ¸¥â¥Ç¥ë¤Î¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
OLC¤Ï¡¢¡ÈÍè±à²ó¿ô¤òÇä¤ë²ñ¼Ò¡É¤«¤é¡È1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÂÎ¸³¤ò¹â¤¯Çä¤ë²ñ¼Ò¡É¤Ø¤ÈÀïÎ¬¤ò¥·¥Õ¥È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¡¢µÒÃ±²Á¤¬¾å¾º¤·Íø±×Î¨¤Ï¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤ß¤ì¤Ð¡¢±ä¤Ù¼ûÍ×¤¬½Ì¾®¤·¡¢¼ý±×¤Î¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¾å¾º¡½¡½¡ÈìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
±«µÜ ´²Æó¡Ê¤¢¤á¤ß¤ä¡¦¤«¤ó¤¸¡Ë
½ÊÆÁÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø
½ÊÆÁÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÎ±³Ø»þÂå¤Ë¾ðÊóÄÌ¿®¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤äICT¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¤Ë´Ø¤ï¤ë¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦½¤¤ä¹Ö±é¡¢µ»öÏ¢ºÜ¡¢TV¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢ÃæÁ¾º¬¹¯¹°À¤³¦Ê¿ÏÂ¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Ã±Ãø¤Ë¡ØÀ¤³¦¤ÎDX¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø2020Ç¯Âå¤ÎºÇ½ÅÍ×¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¿·Ãø¤Ë¡Ø·Ð±ÄÀïÎ¬ÏÀ¡¡ÀïÎ¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÍ×Äü¡Ù¡ÊÒ¦Áð½ñË¼¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê½ÊÆÁÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø ±«µÜ ´²Æó¡Ë