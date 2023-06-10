◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 距離 女子団体スプリント・フリー予選（2026年2月18日 テーゼロ距離競技場）

距離の女子団体スプリント・フリー予選が行われ、犬が乱入するハプニングがあった。犬のフォトフィニッシュが公開され、注目を集めている。

ラストの直線に突然、首輪をつけた犬が乱入した。一度はカメラの前で止まったものの、クロアチア選手らが通ると、それを追いかけるように走り出し、ゴールを駆け抜けた。

実況、解説も「犬なのか、動物なのか」「今、動物が駆け抜けました」「一瞬、オオカミなのかなと驚いてしまいました」「かなり珍しいケースかと」と驚きを隠せなかった。フォトフィニッシュも公開され、「サービス精神旺盛です」と語られた。

ネット上では、犬が乱入する動画や犬のフォトフィニッシュに注目が集まり、「かわいい」「ほほ笑ましい」「かっこいい犬」「楽しそう」「写真判定www」「平和で良い」「オオカミかと思った」「飼い主はヒヤヒヤしてるだろうな」「選手も、動物もケガがなくて良かった」などの声が寄せられていた。