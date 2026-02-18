にしなが、2026年3月18日にリリースする約3年半ぶりとなる3rdフルアルバム『日々散漫』より、「婀娜婀娜(あだあだ)」を先行配信リリースした。

本楽曲は、Yaffleがプロデュースを務めた。グルーヴ感のあるクールな一曲に仕上がっており、直近でリリースされたバラード楽曲「ドレスコード」とは大きく異なり、にしなの“散漫”な面を感じさせるという。MVは全編アニメーションで構成され、ディレクションはMayu Ikedaが担当。

また、3月からスタートするワンマンツアー＜日々散漫＞の追加公演に、5月14日の東京・Spotify O-EAST公演が決定した。

◾️3rdアルバム『日々散漫』

2026年3月18日（水）リリース

購入：https://nishina.lnk.to/hibisanman_CD おてごろ盤（1CD） すてき盤（初回生産限定／2CD）たっぷり盤（初回生産限定／2CD+ Blu-ray） ▼CD収録内容

-disc 1：日々-

01.intro

02.weekly

03.シュガースポット

04.bugs

05.婀娜婀娜

06.in your eyes

07.ドレスコード [1/21先行配信]

08.輪廻

09.春一番

10.音になっていくよ

11.わをん -disc 2：散漫-

01.今日も今日とて remix

02.クランベリージャムをかけて

03.plum

04.パンダガール

05.ホットミルク

06.It’s a piece of cake

07.ねこぜ

08.つくし

09.グローリー

10.Twinkle Little Star ○おてごろ盤（1CD）

価格：\2,500（税込）

品番：WPCL-13738

※CD収録内容は全形態同一です。他形態ではディスクが2枚に分かれていますが、おてごろ盤は1枚にまとめています。

※「おてごろ盤」はブックレットや仕様をシンプルにした入門向けの作品です。はじめての一枚にどうぞ。 ○すてき盤（初回生産限定／2CD）

価格：\5,700（税込）

品番：WPCL-13739

初回限定特殊仕様

※CD収録内容は全形態同一です。

※「すてき盤」は、「日々散漫」の世界観を詰め込んだスペシャル仕様で、飾っても触っても楽しめる作品です。 ○たっぷり盤（初回生産限定／2CD+ Blu-ray）

価格：\8,800（税込）

品番：WPZL-32269

初回限定特殊仕様

Blu-ray収録内容：「MUSICK at 東京国際フォーラム ホールA(2025.4.12)」※副音声付き

※CD収録内容は全形態同一です。

※「たっぷり盤」は、「日々散漫」の世界観を詰め込んだスペシャル仕様。ワンマンライブ映像をたっぷり収録したBlu-rayも付属します。 ＜Blu-ray「MUSICK at 東京国際フォーラム ホールA(2025.4.12)」収録内容＞

アイニコイ

クランベリージャムをかけて

東京マーブル

ケダモノのフレンズ

あれが恋だったのかな

bugs

夜になって

1999

FRIDAY KIDS CHINA TOWN

ランデブー

It’s a piece of cake

真白

スローモーション

シュガースポット

U+

つくし

ヘビースモーク

わをん

ねこぜ

weekly

harmonic flight ▼オリジナル特典

Amazon:メガジャケ

タワーレコード：ステッカー

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネット：ランチトートバッグ

応援店：ステッカー

◾️＜にしな ツアー2026「日々散漫」＞ 2026年

3⽉29⽇（⽇）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉4⽇（⼟）Zepp Namba(OSAKA) OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉5⽇（⽇）Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉12⽇（⽇）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉18⽇（⼟）Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉14⽇（木）Spotify O-EAST OPEN 18:00 / START 19:00 ※追加公演

5⽉23⽇（⼟）仙台Rensa OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉30⽇（⼟）岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉6⽇（⼟）⾦沢RED SUN OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉13⽇（⼟）⾼松オリーブホール OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉20⽇（⼟）熊本 B.9 V1 OPEN 17:00 / START 18:00 ▼チケット

スタンディング：\5,500（税込／ドリンク代別）

イープラス：https://eplus.jp/nishina2026/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/nishina/

ローチケ：https://l-tike.com/nishina ▼追加公演（5/14 Spotify O-EAST）オフィシャル最速先行

受付期間：2月18日（水）12:00 〜 3月1日（日）23:59

受付URL：https://eplus.jp/nishina2026/