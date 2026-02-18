京阪電車×『響け！ユーフォニアム』2026年春コラボの内容発表 特別仕様バス＆自販機が初登場【一覧】
京阪電車とアニメ『響け！ユーフォニアム』の恒例コラボレーション企画『京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春』が、今年も3月16日から開催されることになり、概要が発表された。
【動画】シリーズ完結編『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』予告
『響け！ユーフォニアム』は、宇治市が舞台となっており、まちの名所や行事のほか、京阪宇治線の電車や駅が描かれている。コラボ企画は2015年以来、今回で10回目。
メインビジュアルとして宇治駅からキャラクターたちがおでかけする様子が新たに描き下ろされた。企画では、例年好評のラッピング電車やデジタルスタンプラリーといった施策に加え、ラッピングバスやラッピング自販機の初登場など、京阪グループ一体となった多彩な取り組みを展開する。
■ラッピングバス運行・コラボバス停
キャラクターデザインを施した特別仕様のバスを宇治エリアにて運行。あわせて作品の舞台にもなった場所のバス停がコラボバス停に。駅や電車だけでなく、宇治の街中にも作品の世界を広げていく。
【運行期間】2026年3月16日（月）〜8月30日（日）
【運行区間】主に宇治エリアの複数の路線で運行
・コラボバス停の設置
【設置期間】2026年3月16日（月）〜8月30日（日）
【設置バス停】京都京阪バスの以下4つの停留所（予定）
京阪宇治駅、宇治橋西詰、宇治文化センター、太陽が丘
・コラボ一日乗車券の発売
京都京阪バスの路線バスが乗り放題（一部路線を除く）の一日乗車券を販売
【販売期間】2026年3月16日（月）〜8月31日（月）※無くなり次第終了
【販売価格】1650円（税込）
【発売所】京阪宇治駅観光案内所、JR宇治駅観光案内所、京都京阪バス 八幡営業所、松井山手営業所
■キャラクターデザインのラッピング自販機
京阪電車 宇治線の駅にキャラクターデザインの自動販売機を設置。ボタン操作にあわせ、作品のキャラクターを演じる声優陣のボイスを収録した特別な音声が流れる。
【設置開始】2026年3月16日（月）※終了日未定
【設置場所】宇治、三室戸、黄檗、六地蔵の各駅
■作品の舞台を巡る「舞台探訪MAP」配布・デジタルスタンプラリー
「舞台探訪MAP」の配布
【配布開始】2026年3月16日（月）※無くなり次第終了
【配布場所】京阪電車主要駅
宇治市観光センター、京阪宇治駅前観光案内所、JR宇治駅前市民交流プラザ「ゆめりあ うじ」 ほか
・デジタルスタンプラリーの開催
【開催期間】2026年3月16日（月）〜6月30日（火）
【参加方法】特設サイト「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026」から
■コラボデザインのフリーチケット
（1）京阪電車×響け！ユーフォニアム2026春 京阪線フリーチケット
【販売期間】2026年4月10日（金）〜6月30日（火）※無くなり次第終了
【販売価格】1700円（大人のみ）
【販売場所】淀屋橋、京橋、枚方市、中書島、丹波橋、三条の各駅
（2）京阪電車×響け！ユーフォニアム2026春 大津線フリーチケット
【販売期間】2026年3月16日（月）〜6月30日（火）※無くなり次第終了
【販売価格】1700円（大人のみ）※1日乗車券（850円）2枚組
【販売場所】びわ湖浜大津駅
■京阪電車 大津線フルラッピング電車の運行
【運行期間】2026年3月16日（月）〜9月30日（水）（予定）
【運行区間】石山坂本線（石山寺駅−坂本比叡山口駅間）
【使用車両】700形車両1編成（707-708）
■キャラクターによる駅構内（京阪線）・ラッピング電車（大津線）車内案内放送
【放送期間】2026年3月16日（月）〜6月30日（火）（予定）
■駅構内にキャラクター等身大パネル
【展示期間】2026年3月16日（月）〜6月30日（火）
【展示場所】宇治、三室戸、黄檗、六地蔵、中書島の各駅
■コラボカフェの開催
【開催期間】2026年3月16日（月）〜6月30日（火）11：30〜15：00（LO 14：30）
【実施店舗】ホテル京阪 京都八条口 レストラン
■コラボイベントの実施
【開催場所】ニデック京都タワー展望室
【開催期間】2026年3月16日（月）〜6月30日（火）（予定）
■コラボルームの展開
【宿泊場所】京都タワーホテルアネックス
【宿泊期間】2026年4月10日（金）〜8月31日（月）（予定）
【室数】 各日限定1室 ツインルーム（1〜2名利用可）
（C）武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024
