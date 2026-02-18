2月16日、フリーアナウンサーでタレントの森香澄がXを更新。プライベートショットを投稿したが、そのポストをめぐって、X上で話題となっている。

この日、森は《東京〜大阪》とつづり、移動する際の様子を4枚の写真とともに投稿した。その写真の中には、移動中の車内から見えた外の景色や、飲み物やおやつを撮影したショットなどがあり、さらに白いニットを着用し、長い髪の毛を下ろしてメガネをかけた森の自撮り写真が2枚、アップされていた。

「このポストを引用する形で、ある一般のアカウントが、森さんの容姿を揶揄するようなポストを投稿したのです。そのポストは3000以上のいいねがつき、大きな反響となりました。しかし、そのポストが目に入ったのか、森さんはその数時間後に《気分が悪いので消します》と激怒したポストを投稿。移動中のポストを削除したのです」（芸能ジャーナリスト）

プライベートショットの投稿からわずか数時間の間に起きた騒動。その一連の流れはXで話題になり、森への同情の声が多数集まっていた。

《これは失礼》

《何言っても許されるわけじゃないんだよ》

《かわいそう》

現在は《気分が悪いので消します》とつづったポスト自体も削除されている。森のプライベートショットは、これまでにも何度かアップされてきた。しかし、このように森が怒りを顕にしたことは、ほぼ初めてに近いだろう。

「2023年4月にフリーへ転身し、森さんはタレントとしても勢いがついています。彼女のあざとさを前面に出すキャラクターは、受ける反面、苦手な人も一定数いるのは事実でしょう。

しかし、そんなアンチに対しても、森さんは冷静な態度を示してきました。バラエティ番組『しくじり先生 俺みたいになるな!!』（テレビ朝日系）に出演した際にも、アンチに悩む出演者に対して『（相手のレベルに）降りちゃダメ』と一蹴したこともありました。しかし今回ばかりは、怒りが抑えきれなかったのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

芸能人のつらいところだ。