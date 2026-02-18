実業家のマイキー佐野氏が通貨の二極化を指摘！『【為替】世界の金融政策と逆行する“ニッポン” 円は世界から疑いの目で逆に評価が上がる〇〇とは』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
『【為替】世界の金融政策と逆行する“ニッポン” 円は世界から疑いの目で逆に評価が上がる〇〇とは【マイキー佐野 経済学】』では、実業家・マイキー佐野氏が、日本円の立ち位置が国際市場でどのように変質しているのかを鋭く分析している。かつて安定資産と見なされた円は、いまや予測困難な値動きを伴う通貨として警戒の対象になりつつあるという指摘だ。
現在のアジアでは、中国人民元が事実上のアンカー機能を果たしていると佐野氏は解説する。人民元は周辺通貨と高い相関を保ち、その変動レンジを規定する存在になっている。背景には、人民元の国際化を軸とした長期的な制度設計がある。貿易構造と外貨管理を組み合わせ、急激な通貨変動を抑制する枠組みを整えてきた結果、地域内での安定通貨という位置付けを強めているという。
一方の円は対照的である。長期にわたる金融緩和と低金利環境は円キャリートレードを拡大させ、その巻き戻しが市場の変動性を高めている。日銀による国債保有の積み上がりで流通量が細り、わずかな取引でも価格が動きやすい構造が生まれた。佐野氏はこの状況を「水たまり」に例え、小規模な売却でも金利が跳ねる脆弱性を示唆する。
その影響は国外にも波及する。円建て資金の巻き戻しは新興国市場に波紋を広げ、特定地域の株式や通貨が揺さぶられる局面が生じたと説明する。さらに、米国のドル政策との奇妙な利害の一致にも言及。
ドル安誘導の思惑や協調介入の観測が交錯するなか、日本の財政運営と利上げ観測が同時進行することで、通貨の評価軸は一段と複雑化している。安定と制度化を進める人民元、混沌とボラティリティを抱える円。この非対称性が資本フローの再定義を迫っているというのが佐野氏の結論である。
世界が円をどのように見ているのか。その視線の変化と背景にある構造的問題は、動画本編でより立体的に語られている。表面的な為替水準ではなく、制度と市場構造に踏み込んだ議論が展開されている点が印象的である。
