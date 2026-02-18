日向坂46上村ひなの、“ひなた坂46”ライブに向けてファンにお願い「座長との約束です」

2月16日、日向坂46・上村ひなのが公式ブログを更新。2月17日と18日に開催される「16th Single ひなた坂46 LIVE」について綴った。

【関連】日向坂46上村ひなの、魅惑のレディに変身！「大人っぽくてびっくり」「見惚れてしまう」と反響

上村は、自身のブログ内で、ライブに向けたリハーサル期間について、「濃密なリハ期間で、もう随分と長い間みんなと一緒にいるような気さえしてきました。 実際にはそんなに長い期間ではないはずなのに、なんだか不思議だね」「課題が山積みで大変なこともあったけど、メンバーの笑顔に沢山助けられたよ。 ありがとう」とコメント。

続けて、「グループも自分も沢山変化しています」「ここ最近、永遠はないんだなぁと、人生を切ないものと捉えていた自分がいましたが ひなた坂46にいる間はずっと幸せでした」「素直な気持ちも包み隠さずにいられて。 いくら世界が変わっても大好きな気持ちだけはずっと変わらずそこにあるのだと気がつくことができました」などと胸の内を明かした。

さらに、「ひなた坂46には これからみんなが見つけていくであろう宝物が沢山あります。 みーーーんなの素敵なところ、発見していってね」「ライブを観てくださる皆さんにお願いがひとつ。 どうか、14名全員の良いところをひとつずつでもしっかり持って帰ってください！！ みんな違って、みんな素晴らしいんです」「もちろんその中でもとびきり好きな子がいたら、みんなを褒めた後にもっともっとたっぷり褒めてあげて〜！！！ 座長との約束です」と綴っていた。