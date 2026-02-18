「47.6km／Lは衝撃的」と驚きの声も

クルマの進化は年々着実に進んでいますが、そのなかでも強く印象に残るモデルはそれほど多くありません。

発表から時間が経っても語り継がれるコンセプトカーには、やはり明確な狙いや時代を先取りする提案が込められているものです。2012年に登場した一台も、そうした存在でした。

【画像】超カッコイイ！ これが“ヤリスサイズ”のトヨタ「超・低燃費コンパクトカー」です！（13枚）

そのクルマとは、2012年の「ジュネーブ国際モーターショー」で公開されたトヨタのハイブリッドコンセプトカー「FT-Bh」です。

当時すでにハイブリッド車は一般的な存在になりつつありましたが、FT-Bhが掲げたテーマは、そのさらに先を見据えたものでした。

ハイブリッドが当たり前になる2010年代後半を想定し、将来の厳しい環境基準に応えられる小型車を具体的な形で示すことが目的とされていました。

その象徴ともいえるのが、欧州のNEDCモードで1リッターあたり47.6kmという燃費性能です。

現在の基準で見ても十分に優れた数値ですが、発表当時としては突出した存在でした。単に理論値として掲げられたものではなく、実用的なコンパクトカーの姿を保ちながら実現を目指した点が大きな特徴です。

この高い燃費性能は、革新的なひとつの技術によって達成されたわけではありません。車体の軽量化、空気抵抗の低減、転がり抵抗の抑制、パワートレイン効率の向上、さらには熱エネルギーのマネージメントや電力消費の見直しなど、あらゆる要素を積み上げた結果でした。

いわば総合力によるアプローチであり、地道な改善の積み重ねが47.6km／Lという数字を支えていたのです。

ボディサイズは全長3985mm×全幅1695mm×全高1400mmで、同社のコンパクトカーである「ヤリス」（全長3950mm × 全幅1695mm × 全高1495mm）とほぼ同等の取り回しやすい大きさでした。

しかし、構造には高張力鋼板や新素材が積極的に用いられ、車両重量は786kgまで軽減されています。

この軽さは走行性能や燃費に直接寄与するだけでなく、ブレーキやタイヤなど他の要素にも好影響を与えます。

さらに、採用された新素材には室内の温度変化を抑える狙いもありました。冷暖房に必要なエネルギーを減らすことで、間接的に燃費向上へとつなげる工夫です。

見えにくい部分にまで配慮が及んでいることから、単なるショーモデルではなく、実用化を意識した研究車両であったことがうかがえます。

エクステリアは丸みを帯びたシルエットが印象的で、空気の流れを素直に整える造形が随所に取り入れられていました。

大径で細身のタイヤも、転がり抵抗を減らすための選択です。フロントデザインには当時トヨタが提案していた「キーンルック」の考え方が反映されており、その後の市販車へとつながるデザインの方向性を先取りしていました。

パワートレインには新開発の1リッター2気筒エンジンが搭載され、ロングストローク化によってトルク重視の特性とし、ハイブリッドシステムとの協調制御を図っていました。

効率だけを追求するのではなく、日常走行での扱いやすさも重視していた点は見逃せません。環境性能と実用性の両立というテーマが、細部にまで反映されていました。

残念ながら「FT-Bh」は市販化されることはありませんでした。しかし、ここで試みられた軽量化技術やエネルギー管理の考え方は、その後のトヨタ車に少しずつ受け継がれていきました。

コンセプトカーはしばしば夢物語で終わることもありますが、このモデルは確かな技術的布石を残した存在だったといえるでしょう。

ネット上でも、このクルマに対する評価や再評価の声が見られます。たとえば「今見ても47.6km／Lはすごい数字だと思う」「786kgって軽すぎて驚く」「このサイズ感でここまでやろうとしていたのが本気度を感じる」といった驚きの声があります。

また、「市販化していたら面白かったのに」「デザインも意外と今風で古さを感じない」「トヨタの技術の積み重ねがよく分かる一台」「こういう実験的なモデルはもっと見てみたい」「ハイブリッドの可能性を広げた存在だと思う」といった意見も寄せられています。

派手な量産モデルではなくとも、未来を見据えた提案として強い印象を残したFT-Bh。その挑戦は、いまのクルマづくりにも確かに息づいているのではないでしょうか。