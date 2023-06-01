金メダル4個は海外開催の最多タイ…銀は5個、銅10個

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体パシュートが17日（日本時間18日）に行われ、日本が3位決定戦を制して銅メダルを獲得した。今大会の日本代表のメダルは19個となり、2022年北京の18個を超えて冬季の史上最多となった。内訳は金メダル4個、銀メダル5個、銅メダル10個。

日本はオランダとの準決勝でわずか0秒11及ばず、米国との3位決定戦へ。高木美帆、佐藤綾乃、野明花菜の3人で挑んだ。日本は終始リード。残り1周で2秒09の差をつけ、そのまま圧倒。3大会連続のメダルを獲得した。

前日にはフィギュアスケート・ペアの三浦璃来・木原龍一組が金メダルを獲得するなど、日本はメダルラッシュ。大会1号は7日（同8日）、ノルディックスキー・ジャンプ女子ノーマルヒル（NH）で丸山希が獲得した銅メダル。その直後にはスノーボードの男子ビッグエアで木村葵来が金メダル、木俣椋真が銀メダルを獲得した。

その後もメダルを積み重ね、女子団体パシュートで今大会の日本のメダルは19個に。4年前の北京を超え、冬季五輪で史上最多となった。ここまで金は海外開催最多に並ぶ4個で、過去最多だった1998年長野の「5」に迫っている。

同じイタリア開催だった2006年トリノでは、日本のメダルはフィギュアスケート女子・荒川静香の金1つだった。あれから20年。日本はウィンタースポーツ大国に成長している。

【ミラノ五輪の日本勢メダル】※獲得順

（1）丸山希＝銅メダル（スキージャンプ女子個人ノーマルヒル）

（2）木村葵来＝金メダル（スノーボード男子ビッグエア）

（3）木俣椋真＝銀メダル（スノーボード男子ビッグエア）

（4）フィギュアスケート団体＝銀メダル

（5）高木美帆＝銅メダル（スピードスケート女子女子1000メートル）

（6）二階堂蓮＝銅メダル（スキージャンプ男子個人ノーマルヒル）

（7）村瀬心椛＝金メダル（スノーボード女子ビッグエア）

（8）スキージャンプ混合団体＝銅メダル

（9）堀島行真＝銅メダル（フリースタイルスキー男子モーグル）

（10）小野光希＝銅メダル（スノーボード女子ハーフパイプ）

（11）戸塚優斗＝金メダル（スノーボード男子ハーフパイプ）

（12）山田琉聖＝銅メダル（スノーボード男子ハーフパイプ）

（13）鍵山優真＝銀メダル（フィギュアスケート男子）

（14）佐藤駿＝銅メダル（フィギュアスケート男子）

（15）二階堂蓮＝銀メダル（スキージャンプ男子ラージヒル）

（16）堀島行真＝銀メダル（フリースタイルスキー男子デュアルモーグル）

（17）高木美帆＝銅メダル（スピードスケート女子500メートル）

（18）三浦璃来・木原龍一組＝金メダル（フィギュアスケートペア）

（19）スピードスケート女子団体パシュート＝銅メダル



（THE ANSWER編集部）