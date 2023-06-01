日本、冬季五輪最多のメダル19個到達 女子パシュート銅で快挙、りくりゅうも金 トリノ「1」から20年の成長【ミラノ五輪】
金メダル4個は海外開催の最多タイ…銀は5個、銅10個
ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体パシュートが17日（日本時間18日）に行われ、日本が3位決定戦を制して銅メダルを獲得した。今大会の日本代表のメダルは19個となり、2022年北京の18個を超えて冬季の史上最多となった。内訳は金メダル4個、銀メダル5個、銅メダル10個。
日本はオランダとの準決勝でわずか0秒11及ばず、米国との3位決定戦へ。高木美帆、佐藤綾乃、野明花菜の3人で挑んだ。日本は終始リード。残り1周で2秒09の差をつけ、そのまま圧倒。3大会連続のメダルを獲得した。
前日にはフィギュアスケート・ペアの三浦璃来・木原龍一組が金メダルを獲得するなど、日本はメダルラッシュ。大会1号は7日（同8日）、ノルディックスキー・ジャンプ女子ノーマルヒル（NH）で丸山希が獲得した銅メダル。その直後にはスノーボードの男子ビッグエアで木村葵来が金メダル、木俣椋真が銀メダルを獲得した。
その後もメダルを積み重ね、女子団体パシュートで今大会の日本のメダルは19個に。4年前の北京を超え、冬季五輪で史上最多となった。ここまで金は海外開催最多に並ぶ4個で、過去最多だった1998年長野の「5」に迫っている。
同じイタリア開催だった2006年トリノでは、日本のメダルはフィギュアスケート女子・荒川静香の金1つだった。あれから20年。日本はウィンタースポーツ大国に成長している。
【ミラノ五輪の日本勢メダル】※獲得順
（1）丸山希＝銅メダル（スキージャンプ女子個人ノーマルヒル）
（2）木村葵来＝金メダル（スノーボード男子ビッグエア）
（3）木俣椋真＝銀メダル（スノーボード男子ビッグエア）
（4）フィギュアスケート団体＝銀メダル
（5）高木美帆＝銅メダル（スピードスケート女子女子1000メートル）
（6）二階堂蓮＝銅メダル（スキージャンプ男子個人ノーマルヒル）
（7）村瀬心椛＝金メダル（スノーボード女子ビッグエア）
（8）スキージャンプ混合団体＝銅メダル
（9）堀島行真＝銅メダル（フリースタイルスキー男子モーグル）
（10）小野光希＝銅メダル（スノーボード女子ハーフパイプ）
（11）戸塚優斗＝金メダル（スノーボード男子ハーフパイプ）
（12）山田琉聖＝銅メダル（スノーボード男子ハーフパイプ）
（13）鍵山優真＝銀メダル（フィギュアスケート男子）
（14）佐藤駿＝銅メダル（フィギュアスケート男子）
（15）二階堂蓮＝銀メダル（スキージャンプ男子ラージヒル）
（16）堀島行真＝銀メダル（フリースタイルスキー男子デュアルモーグル）
（17）高木美帆＝銅メダル（スピードスケート女子500メートル）
（18）三浦璃来・木原龍一組＝金メダル（フィギュアスケートペア）
（19）スピードスケート女子団体パシュート＝銅メダル
（THE ANSWER編集部）