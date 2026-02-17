ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、ペアでは日本史上初となる金メダルを獲得した。2人のもとにはライバル国のスケーターたちが次々と祝福に訪れるシーンがSNS上で拡散。日本人ファンの感動も誘っている。

米フィギュアスケーターのアシュリー・ケインが投稿した舞台裏の様子が反響を広げている。映し出されていたのは、キス・アンド・クライの様子をスタンドから捉えた映像だ。りくりゅうのもとへ次々と、頂点を目指して競い合ったライバルたちが訪れ、ハグをしてお互いの健闘を讃え合う。そのなかには惜しくも金メダルを逃した、銀メダルのアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組（ジョージア）、銅メダルのミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）の姿もあった。

146センチと小柄な三浦を称える際には、三浦よりも目線が下になるように跪いて手を握るシーンもあった。

SNS上で拡散され、日本のフィギュアファンからは「全てを出し切り戦った選手たちの、美しいスポーツマンシップ」「実はこれが観たかったりします」「ほんとうにジョージア、ドイツの選手にも敬意を表したいと思います」「讃えあう姿は本当に美しいです」「これは知らなかったです」などの声が上がった。



