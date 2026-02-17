昨年2位の岩井明愛は世界1位＆前年覇者との“超注目組入り” ホンダLPGAタイランド組み合わせ発表
＜ホンダLPGAタイランド 事前情報◇17日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞2週間のオープンウィークを経て、今週19日に米女子ツアーが再開する。タイで行われる“春のアジアシリーズ”初戦に日本勢12人が出場するが、17日には初日の組み合わせが発表された。
【連続写真で分析！】曲がらない秘密は？ ホンダ会場で山下美夢有のスイング撮影に成功
昨年2位になったホンダ所属の岩井明愛は、地元勢で世界1位のジーノ・ティティクル、前年覇者のエンジェル・イン（米国）との注目組に入った。日本時間午後0時2分からのラウンドでは多くのギャラリーを引き連れることが予想されるが、ホステスVへ向け好スタートを切りたい。こちらもホステスプロとして挑む岩井千怜はシャネッティ・ワナセン（タイ）、グレース・キム（オーストラリア）と同組に。ホンダとスポンサー契約を結ぶ笹生優花は、カリス・デイビッドソン（オーストラリア）、アンドレア・リー（米国）との組が決まった。山下美夢有はロティ・ウォード（イングランド）、キム・ヒョージュ（韓国）とプレー。竹田麗央、畑岡奈紗も今季2戦目を迎える。また古江彩佳は、ここが今季初戦となる馬場咲希との同組が決まった。勝みなみ、吉田優利もシーズン初戦に臨む。主催者推薦で吉田鈴、宮田成華の日本ツアー組も参戦。吉田はユン・イナ、イム・ジンヒの韓国勢と、宮田はキム・セヨン(韓国)、ジュリア・ロペス・ラミレス（スペイン）とプレーする。大会は19〜22日まで実施。賞金総額は180万ドル（約2億7500万円）で、優勝者は26万5000ドル（約4050万円）を手にする。
【連続写真で分析！】曲がらない秘密は？ ホンダ会場で山下美夢有のスイング撮影に成功
