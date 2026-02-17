±ÊÀ¥Î÷¤¬¸Ó¡ß¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¡Èµ´¡É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¸«ÌÜÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÎ÷¤¯¤ó¤Î¥¹¥«ー¥È°áÁõ¹¥¤¡×¤ÎÀ¼¡£¡È¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¡É¤òµÕ¤µ¤Ë¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Ê»ý¤ÁÊý¤âÏÃÂê
Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¤ÈµÈÀî°¦¤¬¡¢¡È¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¡É¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂÍÎÀÞÃï¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿±ÊÀ¥Î÷¤ÈµÈÀî°¦¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¿±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡ÙËÜ¥Ý¥¹¥¿ー Â¾¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¼çÂê²Î¡ÊKing & Prince¡ÖWaltz for Lily¡×Æþ¤ê¡ËÆÃÊÌ±ÇÁü Â¾
¢£±ÊÀ¥Î÷¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¡È¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¡É¤Î°·¤¤¤ËÃíÌÜ
2·î16Æü¡¢±ÊÀ¥¤ÈµÈÀî¤Ï£×¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÀ½ºîÊó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£2·î17Æü¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤È¶¦¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¡È¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¡É¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤ÎÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëµÈÀî¤ÎÎÙ¤Ç¡¢±ÊÀ¥¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤ÎÊÒÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£±ÊÀ¥¤Î¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤Ï¡ÈµÕ¤µÄß¤ê¡É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦°ìËç¤Ï¡¢·àÃæ°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡£±ÊÀ¥¤Ï¥·¥ã¥Ä¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¸Ó¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥¹¥«ー¥È¥ë¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÀî¤â¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ËÀÖ¤¤ÂÓ¤ò´¬¤¤¤¿ÏÂÍÎÀÞÃï¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö»ý¤ÁÊý¤¬µ´¤¹¤®¤ë¡Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡Ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊýÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¸«ÌÜÈþ¤·¤¤Î÷¤¯¤ó¡×¡ÖÁ´¿È¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤óÂÄß¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó£÷¡×¡ÖÎ÷¤¯¤óÄÌ¾ï±¿Å¾¡×¡Ö¤³¤ÎÊÂ¤Ó¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¤ï¤¶¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎ÷¤¯¤ó¤Î¥¹¥«ー¥È°áÁõ¹¥¤¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢±ÊÀ¥¤Î¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤Î»ý¤ÁÊý¤ä°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£