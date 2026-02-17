È¿Æü¤Ç¤â¥¹¥·¥í¡¼¤ÏÂçÀ¹¶·¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼çµÁ¡×¤¬¡ÖÌ±Â²¼çµÁ¡×¤Ë¾¡¤ëÃæ¹ñ¡½ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢
ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¡ÊÃæ¹ñ¸ìÈÇ¡Ë¤Ï15Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¾ÃÈñ¼çµÁ¤¬Ì±Â²¼çµÁ¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¹ñÌ±¤ÎÌ±Â²¼çµÁÅª¤Ê´¶¾ð¤ò¤¢¤ª¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤ÏÆüËÜ¤äÊÆ¹ñ¤È¤ÎËà»¤¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¥â¤äÉÔÇã±¿Æ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢½ã¿è¤ÊÌ±Â²¼çµÁ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¶¦´¶¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼ÒWPIC Marketing¡ÜTechnologies¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¯¥Ã¥¯»á¤Î¡ÖÃæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¡¢ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤ÎÃæ´ÖÁØ¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¹ØÇã³èÆ°¤òÌ±Â²¼çµÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×È¯¸À¤Ë¶¯¤¯È¿È¯¤¹¤ëÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¹ñÌ±¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î·Ù¹ð¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬º£¤Ê¤ª¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºòÇ¯12·î¡¢ÆüËÜ¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤¬¾å³¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏµÒ¤¬»¦Åþ¤·¡¢Ä¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï2021Ç¯¤ËÃæ¹ñ¡Ê¹½£¡Ë¤Ë½é½ÐÅ¹¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ËÌµþ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÆâ¤Î¥¹¥·¥í¡¼¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿23ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦é«¡Ê¥·¥¢¥ª¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆþÅ¹¤Þ¤Ç¤Ë30Ê¬°Ê¾åÊÂ¤ó¤À¡£Ì£¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¡¢¿©ºà¤ÎÉÊ¼Á¤âÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦é«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡ËÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤Î°¦Ãå¤äÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¯ÉÜ»ØÆ³¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾å³¤¤Î¥¹¥·¥í¡¼
Æ±¤¸¸½¾Ý¤ÏÊÆÃæ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ»ö¤Ï¡¢ÊÆÃæÎ¾¹ñ¤Ï´ØÀÇ¤äÂæÏÑÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¶ÛÄ¥´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÊÆ¹ñÀ½ÉÊ¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢Îã¤È¤·¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ44²¯¸µ¡ÊÌó975²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Î±Ç²è¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¹ñ»º±Ç²è¤ËÊä½õ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃæ¹ñ¤Î´ÑµÒ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³°¹ñ±Ç²è¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
ËÌµþ¤ÇÆ±ºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿ïö¡Ê¥ë¥¢¥ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ»Ô¾ì¸¦µæ½¸ÃÄ¡¦Áí·ÐÍý¤Î¥·¥å¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ä·Êµ¤ÄãÌÂ¤ËÈèÊÀ¤·¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò¸«¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤«¤é¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥é¥ë¥Õ¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÔ»ÔÉôÃæ´ÖÁØ¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÇä¾åÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢²¤½£¤äËÌÊÆ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥¯¥Ã¥¯»á¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÅª³Î¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÄ¬¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°¦¹ñ¼çµÁÅª¡Ê¼«¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¡Ë¾ÃÈñ¥Ö¡¼¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥¤¥ó»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Ï¤â¤Ï¤äÃæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ì¡¢³°¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ì¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌ±Â²¼çµÁÅª´¶¾ð¤¬¡ÊÃæ¹ñ¿Í¤Î¡Ë¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£12Ç¯¤ÎÀí³Õ½ôÅç¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿Æü¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ìÆüËÜ¼Ö¤äÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è»º¤ÎÌÊ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥Ê¥¤¥¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉÔÇã±¿Æ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ç¤ÏÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤Ê¤É¤¬Ãæ¹ñ¤ÎSNS¾å¤ÇÅÜ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸Æ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÆÈÎ©·Ï¾ÃÈñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¾Õ°¡Îè¡Ê¥¸¥¢¥ó¡¦¥ä¡½¥ê¥ó¡Ë»á¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬À¯ÉÜ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤³°¹ñÀ½ÉÊ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸í²ò¤ò¾·¤¯¡£ÃÏÀ¯³Ø¤ÏÃÏÊý¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ÃÈñÆ°¸þ¤ò·èÄêÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë