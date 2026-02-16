この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、YouTubeチャンネルで「【iPhoneついに解禁】楽天Edy→楽天キャッシュが可能に！楽天ペイ最大3.6%還元の神ルートを徹底解説」と題した動画を公開。これまでAndroidユーザー限定だった楽天Edyから楽天キャッシュへのチャージがiPhoneでも可能になったことを受け、新たな高還元率チャージルートを紹介した。



動画で紹介されたのは、特定のクレジットカードから複数の決済サービスを経由して楽天キャッシュにチャージすることで、高いポイント還元率を実現するルートである。おにまる氏によると、2024年2月16日からiPhoneでも楽天Edyから楽天キャッシュへのチャージが可能になったことで、これまでAndroidユーザーしか利用できなかったお得なルートがiPhoneユーザーにも開かれたという。



具体的なルートとして、まず三井住友カード ゴールド（NL）などの高還元率クレジットカードから「JAL Pay」や「ANA Pay」といった決済サービスにチャージする。次に「ANA Pay」から「楽天Edy」へ、そして最終的に「楽天Edy」から「楽天キャッシュ」へと資金を移動させる流れだと説明した。この手順を踏むことで、各サービスでのポイント還元を積み重ね、最終的に楽天証券でのNISA投資で最大2.6%、楽天ペイでの支払いで最大3.6%という高い還元率を実現できると氏は語る。



ただし、このルートには注意点もある。例えば、三井住友カード ゴールド（NL）の年間特典の対象外になるなど、各クレジットカード会社の規約変更が予定されているため、高還元を維持できる期間は限られていると指摘。利用する際には、最新の情報を確認する必要があるとした。



動画の後半では、実際にiPhoneを操作し、「ANA Payから楽天Edyへのチャージ」と「楽天Edyから楽天キャッシュへのチャージ」の具体的な手順を実演。楽天ペイアプリ内で操作が完結することを分かりやすく解説した。



このルートを活用すれば、iPhoneユーザーも日々の支払いやNISAでの資産形成をよりお得に行うことができる。設定には少し手間がかかるが、得られるメリットは大きいだろう。この機会に試してみてはいかがだろうか。