それどこの？ オシャレな人が愛用している「使えるミニバッグとその中身」

合わせる服も行先も問わない「究極シンプル」

【KATE ヘアスタイリスト KARENさん】

「家族でショッピングの週末】1年ほど前に娘を出産しマザーズバッグなど持ち歩くものが増えたので、自分のバッグはこれまで以上にコンパクトに。小さめですがほどよくマチもあり、必要なものは十分入るので仕事にも週末のお出かけにも活躍します。」（KATEヘアスタイリスト／KARENさん）







愛用中のミニバッグは？

「THE ROWのもの。どんな場面でも使えるシンプルなバッグが欲しいと思いポロッと口にしたところ、出産お疲れさまの意味も込めてと夫がサプライズでプレゼントしてくれました。」（KATEヘアスタイリスト／KARENさん）







バッグに合わせてアイテムもスリムさ重視

1.お財布はボッテガ・ヴェネタ。 2.BAGGUのエコバッグはちょっとした買い物にちょうどいい小さめサイズ。 3.知人の結婚式でいただいた無臭のアルコールスプレー。娘にも使えるので重宝しています。 4.洋服や空間用のa dayの消臭・除菌ミストはおむつがえのあとに活躍。





5.ヘアマスカラ、SOMEWHEREのGee Stick。産毛やおくれ毛を整えたり、眉毛に質感を出したりマルチに使えます。 6.保湿力抜群なイソップのハンドクリームは2本目。お祝いでいただいて気に入り、香りも同じものをリピート。 7.無印良品のメッシュポーチを5年ほど愛用。メッシュ部分にヘアアクセなどの小物類、中が見えない部分にはコスメや薬と分けて収納しています。







「さらにその中」ポーチの中身は？

1.マークスアンドウェブのリップクリームは、やさしいカモミールの香り。 2.常に持ち歩いているto/oneのリップ。絶妙な血色感が出る色づきで、保湿力もあるので4年ほど愛用。オレンジに近い209のモカブラウン。







1.娘用にH&Mのヘアピンを常備。 2.3COINSで購入したバレッタ。柄ものはすぐ飽きてしまうのでプチプラをチェックするように。 3.ビーズネックレスは友人の手作り！ 娘用のサイズで、その日の服に合わせてつけかえます。







オシャレな7人の私物を拝見

