味噌汁を毎日の習慣に。無理なく続く、混ぜるだけ「即席味噌汁」アイデア

朝のバタバタ時間や、あと一品ほしい夜。そんなときに頼れるのが、味噌とだし、乾物を混ぜておくだけの「味噌ストック」。冷凍・冷蔵それぞれの良さを活かしながら、無理なく続けられる方法で、毎日の味噌汁作りをもっと気軽に整えてみませんか。まだまだ寒い日にほっとできる一杯は、家族の「おいしい」が増える、やさしい習慣です。

味噌汁作りをもっとラクにするアイデア

お湯を注ぐだけ！「冷凍味噌玉」

忙しい朝や、あと一品ほしいときに助かる味噌汁。

そんな日々のごはん作りをぐっとラクにしてくれるのが「冷凍味噌玉」です。



フタ付きの製氷器1個につき、味噌180gと顆粒和風だし12gを混ぜたものを分け入れて、その上に乾燥わかめや高野豆腐などお好みの具をのせるだけ。



食べる時にお湯を注ぐだけで、手作りの味噌汁がすぐに完成する便利な作り置きです。



味噌と冷凍野菜を活用すれば、いつでも野菜たっぷりの具だくさん味噌汁が楽しめます。



あらかじめ好みの野菜をカットして冷凍保存（保存目安：約1か月）。味噌、顆粒和風だし、乾物を混ぜた味噌玉も作り置きしておけば、冷蔵1週間／冷凍1か月保存可能です。



使うときは冷凍野菜を加熱し、味噌玉を加えるだけ。忙しい日でも手軽に栄養バランスの整った一杯が完成します。

味噌玉を丸めて冷凍する方法は手間がかかり、続かなかったという体験から、味噌に乾物を直接混ぜて冷凍保存する方法にシフトしたという＠reitoumama さん。



また市販の味噌容器のままダイレクトに乾物を混ぜ込む方法が「手軽」で注目されていますが、容器破損や乾燥、量が多すぎて飽きるなどのデメリットがあるとのこと。



そんなデメリット解消には、冷凍用保存容器に適量の味噌（約10杯分）と乾物をたっぷり混ぜて保存するのがおすすめ。約1か月保存が目安です。



食べるときは大さじ2に熱湯180mlを注ぐだけ。スープジャーの場合は容量に合わせて調整すればOK。忙しい日やお弁当用にも便利な時短味噌ダネです。



味噌と粉末だしを混ぜて保存するだけで作れる、簡単・おいしい・健康的な「即席味噌汁の素」。



冷凍味噌玉は長期保存ができるのが魅力ですが、解凍や冷凍スペースの確保が必要な場合も。こちらは冷蔵保存タイプで凍らせないため扱いやすく、スプーンですぐにすくえる手軽さがポイントです。日常使いしやすく、思い立ったらすぐ作れるのがメリット。



作り方は、味噌（200〜250g）に粉末の出汁パック1袋分を混ぜ、空気が入らないよう保存容器に入れて冷蔵保存するだけ。早めに使い切るのがおすすめです。



食べるときは、お椀に味噌だねと乾物を入れてお湯を注ぐだけ。乾燥わかめ、乾燥油揚げ、切り干し大根、とろろ昆布、小口ねぎなどが好相性。忙しい日でも手軽にほっとする一杯が楽しめます。

がんばらない「味噌汁」習慣を取り入れよう！

冷凍で長期保存する方法も、冷蔵で気軽に使う方法も、大切なのは、無理なく続くこと。

混ぜるだけのシンプルな仕込みなら、忙しい日でもほっとする一杯がすぐに用意できます。



自分の暮らしに合った味噌ストックで、毎日の食卓を少しラクに整えてみませんか。