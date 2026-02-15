グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は高身長の新人グラドル・木梨まるくさんのイベントの模様をお届けします！

☆控えめだけどポテンシャルあふれる高身長スレンダーグラドル登場！



1stDVD『しなやかに、まるく』(スパイスビジュアル)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2026年1月18日）





●木梨まるく（きなし・まるく）

2003年11月26日生まれ 神奈川県出身 T170cm B90 W61 H91

ファーストDVDということで、まだポーズとかはぎこちない部分もありますが、高身長でスレンダー、しかもこのスリーサイズ、とにかくカッコいいです。

しかもさらなる磨きがいも、ポテンシャルの高さも感じます。というわけで、とても気になるグラドルさんがまたまた登場です。

――木梨さんの1stDVDですが、いつごろ、どちらで撮った作品ですか？

木梨 8月に都内と千葉で撮りました。

――作品のテーマとか、ストーリーとか、役柄の設定はありますか？

木梨 彼氏と彼女がお家でイチャイチャするみたいな感じです。

――気に入っているシーン、推しポイントをいくつか紹介してください。

木梨 まず金色のビキニのシーン。始めて水着を着てオイルを体に塗りました。これは背徳感もあって楽しかったです。

――他にはどうですか？

木梨 ピンクの競泳水着のシーン。クロールを泳ぎました。

――泳ぎは得意なんですか？

木梨 泳ぎは得意です。

――その隣の大きな写真のV字のレースの衣装も大胆ですね。

木梨 はい。

――お風呂のシーンとかもありますか？

木梨 はい、あります。

――細いチューブ水着から手ブラにもなってて、これも頑張ってますね。

木梨 はい。

――恥ずかしさとかはなかったですか？

木梨 なかったです。ただ水に濡れたので、寒かったなあっていう感じです。

――一番、イチャイチャ感とか親密感があるシーンはどこでしょう？

木梨 ベッドでビキニのシーンかな。あまりはっきり覚えていないのですが（笑）、確かベッドの上でお話したりしてます。「おはよう」とか言って、イチャイチャ。

――デビューのきっかけを教えてください。フレッシュ撮影会とかに出てますよね？

木梨 フレッシュ撮影会は事務所に入ってからです。グラビアとか、アイドルの活動がしたいなあと思っていたら、今の事務所と知り合いの方がいたので、その方に紹介してもらって入りました。

――それは去年（2025年）のことですか？

木梨 そうですね。

――"まるく"という名前はなかなか珍しいと思うんですが、どういうことで付けられたんですか？

木梨 『星のカービィ』というゲームが好きなんですけど、カービィの敵でラスボスに"まるく"というキャラがいて、そこからもらいました。

――2026年はどんな年にしたいですか？

木梨 紙の雑誌に写真が載せられるようになりたいです。

――グラビアでですね。

木梨 はい。

――将来的な目標は？

木梨 将来は、雑誌の表紙に載りたいです。

――それ以外に、女優になりたいとか、歌を歌いたいとかはないんですか？

木梨 ない（笑）。

＊ ＊ ＊

かっこよくってポテンシャルはなかなかすごいのに、演技も歌も興味がなくて、芸能界での野望はあまり大きくなさそうでとにかく控えめ。

とりあえず、グラビア発でイメージDVDデビューしてくれて、取材ができてよかった（笑）。

今後、どのような活動をしてくれるのか予想がつかない部分もありますが、グラビアは頑張ってもらいたいです。

取材・文・撮影／北川昌弘