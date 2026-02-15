ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハープパイプで金メダルに輝いた戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が１５日、同銅メダルの山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ、同女子で銅メダルを獲得した小野光希（２１）＝バートン＝とともに現地で会見を行った。帰国後の楽しみ、Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ（ミセス・グリーン・アップル）愛を語った。

日本勢２大会連続の金メダル。「本当に嬉しい気持ちでいっぱい。平昌、北京で自分の滑りをできずに悔しい思いをして、４年間このオリンピックに向けて頑張ってきたので、その努力が報われた瞬間だった」と感慨を口にした。１８年平昌１１位、２２年北京１０位の無念を晴らした。

１３日夜の歓喜から時が過ぎ、帰国後の楽しみとして趣味のバイク、２匹の愛犬に言及。「バイクで友達とツーリングができればリフレッシュできるのかなと思う」と語り、「実家のペットにすぐ会いたい。ワンちゃんです。２匹いるんですけど、本当にかわいいです」とも話した。

大ファンであることを公言するミセス愛を「お風呂、公開練習ではお気に入りの曲を聴いたり、ライブに毎回参加させていただいたり、リフレッシュというか、スノーボードを頑張るための一つの要因」と説明した戸塚。７月のＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）公演を鑑賞予定と明かし「チケットが当たったんで、それを楽しみに頑張りました。お気に入りの曲は『愛情と矛先』で、その最後に自分を安心させてくれるような歌詞があるので、自分を落ち着かせることができて、競技にもしっかり向き合えていると思います」と語っていた。