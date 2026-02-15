射程も伸びた国産「空母キラー」、完成間近か

防衛装備庁 岐阜試験場はこのほど、2025（令和7）年度における「ASM-3（改）の性能確認試験」に向けた、F-15J戦闘機による技術支援の契約希望者募集要領を公開しました。

【写真】戦闘機からASM-3ミサイルを発射した瞬間！

ASM-3（改）は、航空自衛隊が開発を進める最新鋭の国産空対艦ミサイルです。最大の特徴は、マッハ3以上とされる飛翔スピードです。従来の亜音速ミサイルとは異なり、敵の防空システムが反応する隙を与えず艦艇を撃破することから、“空母キラー”としての能力も期待されています。

もともと開発されていたASM-3空対艦ミサイルの実射程を大幅に延伸し、敵の脅威圏外からより安全に攻撃できるよう改良されたのが、この「（改）」です。

これまで、このミサイルの搭載母機としては、対艦攻撃を得意とするF-2戦闘機が主に想定されてきました。しかし今回の募集要領には明確に「F-15航空機」と明記されています。

これがF-15自体に搭載しての空力試験や発射試験を意味するのか、あるいはチェイス機（追尾観測機）としての支援を意味するのか、詳細は明らかにされていませんが、航空自衛隊の数的主力であるF-15戦闘機が、次世代対艦ミサイル開発の重要なフェーズに深く関与するのは間違いありません。

昨今の海洋進出が著しい周辺国への抑止力として、配備が急がれる国産の超音速空対艦ミサイルASM-3（改）。その実用化に向け、テストは大詰めを迎えているようです。