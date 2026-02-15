ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」第４話が１５日、放送される。前週８日は衆院選でお休みだったが、再開となり今夜の放送では、粛正されたかと思われた登場人物の再登場説がにわかに注目されている。

主演・鈴木亮平が１５日、「今夜は『リブート』第４話。選挙を挟んで、久しぶりに皆さんに観ていただけることが嬉しいです。物語が大きく動き出します。安藤役のダイアン津田さんも再登場するとかしないとか…… 写真は、いつも優しく怪しい一香役の戸田恵梨香さんと」とＸに投稿。１月１８日の初回で粛正され、死んだと思われていた裏組織の幹部、安藤（ダイアン津田）の歳登場を匂わせた。安藤は、合六（北村有起哉）が主催する闇の食事会で別室に連れて行かれて退場。その後、銃声がしていた。

今回の鈴木の投稿には、「ゴイゴイスー安藤の再登場もあるのか！？」「津田さん、長袖買いに行ってたのかな」「安藤再登場？！めっちゃ気になる」「名探偵津田がとうとう活躍する時が来た」「津田さんの再登場（？）も気になりすぎますｗ」「安藤が○○になるのか？！」など多くの反応が寄せられている。