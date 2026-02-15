R・マドリーvsソシエダ スタメン発表
[2.14 ラ・リーガ第24節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 28 Cestero
MF 38 César Palacios
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ アルベロア コカ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 15 パブロ・マリン
MF 18 カルロス・ソレール
MF 22 Wesley
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 46 Ibai Aguirre
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 17 セルヒオ・ゴメス
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 26 ダニ・ディアス
FW 47 J. Ochieng
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります