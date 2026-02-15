◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）

【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末 守司】五輪初出場で個人ノーマルヒル、混合団体で銅メダルの二階堂蓮（日本ビール）は合計２９５・０点で銀メダル。２０２２年北京五輪同種目の銀メダリスト、小林陵侑（チームＲＯＹ）は２８４・５点で６位だった。今大会ここまで全４種目で表彰台に立ち勢いに乗る日本のジャンプチームが、１６日（日本時間１７日）のスーパー団体で頂点を狙う。

二階堂は銀メダルが確定すると、父・学さんの胸に飛び込み涙を流した二階堂は、表彰式後も泣いていた。「本当悔しいっすね。（父には）めちゃ悔しいというのを伝えました」。学さんからは「よくやったよ」という言葉をかけてもらった。「まだ１種目残っているので、気持ちを切り替えて次は絶対に金を取りに行きます」と宣言した。

小林は「やっとイメージとかみあった。２本目はすごく良かったかなという感じ。なかなか納得するパフォーマンスは出せていなかったけど、今日は最後に出せた。（二階堂）蓮とも『次（のスーパー団体）こそ金だな』という話をした。それに向けていいジャンプをしたい」と力を込めた。