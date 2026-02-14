ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、佐藤駿（エームサービス・明治大）が銅メダルを獲得した。ショートプログラムでは9位だったが、フリー全体3位となる186.20点で巻き返し、合計274.90点で表彰台に立った。その佐藤が所属する「エームサービス」にも、大舞台で注目が集まっている。

エームサービスは三井物産のグループ会社で、給食事業を手がけている。同社ホームページによると、グループ全体で全国約3500か所の施設で、1日約140万食の食事やサービスを提供している。

提供施設は企業、病院、学校、スポーツ施設など多岐に渡る。25年3月末日時点で全社員は4万4059人となっている。

佐藤の栄養サポートは2020年7月から開始。23年9月には所属契約を結んだ。栄養管理面などで大きく貢献。他にはテニス女子の松田美咲とも所属契約を結んでいる。

またミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキー女子代表の村岡桃佳（トヨタ自動車）とはサポート契約を締結し、食事面などを支える。陸上男子200メートルで昨年の日本選手権6位となった海老澤蓮は総合職の社員として働く。

佐藤の活躍に伴い、SNSでは「佐藤駿くんの栄養を含めたサポートをしてくださったエームサービス様は一生推す。有難うございました！！！」「職場の社員食堂がエームサービスさんで、佐藤選手の応援メニューをSPの日と昨日やってた。銅メダル記念でサービスないかな？」などのコメントもあった。



