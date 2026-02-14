この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が「４年間引きこもり→２０歳で社長に！従業員が待ちわびる２２歳美人女将のまかない作りに密着！」と題した動画を公開。手羽先店を切り盛りする22歳の女将・ななみ氏が、4年間の引きこもり生活から飲食店オーナーになるまでの道のりを明かした。

動画は、ななみ氏が手際よく食材の仕込みを進める厨房での様子から始まる。起業前の経歴を尋ねられたななみ氏は、「中学3年生から4年間引きこもりだったんです」と告白。当時は学校にも行かず、家でゲームばかりしていたという。

転機となったのは、美容業界で活躍する母親の存在だった。ななみ氏は「母を見て自分も何か起業したいなと思って」と語り、食べることが大好きだったことから18歳で飲食の道を志したと明かす。アルバイト経験もなかったが、高校卒業と同時にフランチャイズ本部の研修に参加し、挨拶から学んだという。

引きこもりになったきっかけは、学校生活にあった。「学校が楽しくなかった」と語るななみ氏。中学3年生のクラス替えで孤立し、自分を除いたクラスの集合写真を教師が撮っていた出来事をきっかけに、「忘れられているんだ」と感じて学校へ行かなくなったと振り返った。

しかし、ななみ氏は「（引きこもりの経験が）あったから私は今、起業してるっていうのはあるかもしれないです」と前向きに語る。動画の後半では、手羽先や野菜をふんだんに使った温かいまかない料理を作り、若い従業員たちと食卓を囲む場面も。過去の自分を乗り越え、仲間と共に店を盛り立てる彼女の現在の充実ぶりがうかがえる内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

オープニング
01:04

「4年間引きこもりだった」衝撃の過去を告白
01:53

起業前のアルバイト経験はゼロ
05:02

引きこもりになったきっかけ
09:54

スタッフが待ち望む「まかない」作り

関連記事

両隣ラーメン屋に囲まれた場所で行列のラーメン屋を生み出した関西パワフル女将

両隣ラーメン屋に囲まれた場所で行列のラーメン屋を生み出した関西パワフル女将

 値段も味も昭和のまま　大正で愛される1本90円「沖縄風ホルモン」

値段も味も昭和のまま　大正で愛される1本90円「沖縄風ホルモン」

 西成の伝説の味やまきを思い出させるホルモン女将。独学で再現した「串ホルモン」の魅力

西成の伝説の味やまきを思い出させるホルモン女将。独学で再現した「串ホルモン」の魅力
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

技彩 WAZAIRO_icon

技彩 WAZAIRO

YouTube チャンネル登録者数 45.30万人 449 本の動画
料理ができる過程が大好きで、いろいろな日本の食堂やお店の仕込み、調理風景などを撮影させていただいています。動画が気に入ったらコメントやチャンネル登録よろしくお願いします＾＾お問い合わせは以下のメールアドレスからお願いします
youtube.com/channel/UCj_6jeIxYpknWqTp1Dh92uQ YouTube