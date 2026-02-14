「学校が楽しくなかった」4年間の引きこもり生活を経て、20歳で飲食店オーナーになった22歳女将の覚悟
YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が「４年間引きこもり→２０歳で社長に！従業員が待ちわびる２２歳美人女将のまかない作りに密着！」と題した動画を公開。手羽先店を切り盛りする22歳の女将・ななみ氏が、4年間の引きこもり生活から飲食店オーナーになるまでの道のりを明かした。
動画は、ななみ氏が手際よく食材の仕込みを進める厨房での様子から始まる。起業前の経歴を尋ねられたななみ氏は、「中学3年生から4年間引きこもりだったんです」と告白。当時は学校にも行かず、家でゲームばかりしていたという。
転機となったのは、美容業界で活躍する母親の存在だった。ななみ氏は「母を見て自分も何か起業したいなと思って」と語り、食べることが大好きだったことから18歳で飲食の道を志したと明かす。アルバイト経験もなかったが、高校卒業と同時にフランチャイズ本部の研修に参加し、挨拶から学んだという。
引きこもりになったきっかけは、学校生活にあった。「学校が楽しくなかった」と語るななみ氏。中学3年生のクラス替えで孤立し、自分を除いたクラスの集合写真を教師が撮っていた出来事をきっかけに、「忘れられているんだ」と感じて学校へ行かなくなったと振り返った。
しかし、ななみ氏は「（引きこもりの経験が）あったから私は今、起業してるっていうのはあるかもしれないです」と前向きに語る。動画の後半では、手羽先や野菜をふんだんに使った温かいまかない料理を作り、若い従業員たちと食卓を囲む場面も。過去の自分を乗り越え、仲間と共に店を盛り立てる彼女の現在の充実ぶりがうかがえる内容となっている。
