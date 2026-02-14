◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第7日 フィギュアスケート 男子フリー（2026年2月13日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われた。ショートプログラム（SP）首位で世界王者のイリア・マリニン（21＝米国）は2回の転倒があるなど精彩を欠き、フリー156.33、合計264.49で8位に終わった。

マリニンは冒頭の4回転フリップを軽やかに着氷。しかし、2本目のジャンプは4回転アクセルを予定していたが、1回転になった。さらに、4回転ループも2回転となった。後半もルッツとサルコーで転倒。会場からは悲鳴のような声も聞かれた。演技終了後は顔を覆い、顔をゆがめながら何度も首を振った。

フリーだけの順位は全体の15位。SP1位で迎えていたが、総合8位に終わった。キスアンドクライではぼう然としたような表情を見せた。

テレビ解説を務めた町田樹さんは「ちょっと言葉が出ません。誰がこの展開を予想したでしょうか」と驚きを隠せない様子。ネットでも「マリニンのあんな顔見たことない」「まさかすぎて…ミスがないと思ってたからビックリすぎる」「人かなりショックだろうけど、きちんとシャイドロフくん讃えてて、そういう所も大好きなんだよね」「五輪の魔物か…」などの声が上がっていた。