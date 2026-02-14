＜速報＞久常涼が2打差3位でハーフターン 松山英樹は13位で後半プレー中
＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ 2日◇13日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞名門ペブルビーチで行われるシグニチャー大会は第2ラウンドが進行している。初日を単独首位で滑り出した久常涼はトータル12アンダーの3位でハーフターンした。
【写真】久常涼、300y超のドライバースイング
スパイグラスヒルGCのインコースからスタートした久常は、11番パー5でバーディが先行すると、その後も13番、15番でスコアを伸ばした。18番ではこの日初めてのボギーを喫し、前半は「34」とした。同コースでプレーする松山英樹は、前半を2バーディ、ボギーなしの「34」で回り、トータル7アンダーの12位タイで後半戦をプレーしている。ここまでスコアを7つ伸ばしているアクシャイ・バティア（米国）がトータル14アンダーとして単独首位に浮上。リッキー・ファウラー（米国）が1打差を追いかける展開となっている。トータル10アンダーの4位にサム・バーンズ（米国）、トータル9アンダーの5位タイにはジョーダン・スピース（米国）、トミー・フリートウッド（イングランド）、ミンウー・リー（オーストラリア）らが並んでいる。昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル8アンダーの10位、松山と同組で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル1アンダーの64位でそれぞれプレーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞AT＆Tペブルビーチ・プロアマのリーダーボード
竹田麗央が首位浮上 サウジアラビア高額大会のリーダーボード
シグニチャー大会、AON5ってなに？ 賞金総額30億円で優勝賞金6億円！
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
桁がスゴすぎる… 最新米男子賞金ランキング
【写真】久常涼、300y超のドライバースイング
スパイグラスヒルGCのインコースからスタートした久常は、11番パー5でバーディが先行すると、その後も13番、15番でスコアを伸ばした。18番ではこの日初めてのボギーを喫し、前半は「34」とした。同コースでプレーする松山英樹は、前半を2バーディ、ボギーなしの「34」で回り、トータル7アンダーの12位タイで後半戦をプレーしている。ここまでスコアを7つ伸ばしているアクシャイ・バティア（米国）がトータル14アンダーとして単独首位に浮上。リッキー・ファウラー（米国）が1打差を追いかける展開となっている。トータル10アンダーの4位にサム・バーンズ（米国）、トータル9アンダーの5位タイにはジョーダン・スピース（米国）、トミー・フリートウッド（イングランド）、ミンウー・リー（オーストラリア）らが並んでいる。昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル8アンダーの10位、松山と同組で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル1アンダーの64位でそれぞれプレーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞AT＆Tペブルビーチ・プロアマのリーダーボード
竹田麗央が首位浮上 サウジアラビア高額大会のリーダーボード
シグニチャー大会、AON5ってなに？ 賞金総額30億円で優勝賞金6億円！
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
桁がスゴすぎる… 最新米男子賞金ランキング