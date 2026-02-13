¡ÚÂ®Êó¡Û¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¤Î¾ï¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¥Á¥ãー¥¸¤·¤Æ¤â¼ê¿ôÎÁ0±ß¤Ç½Ð¶â¤Ç¤¤ë¡Ö¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¥ê¥¢¥ë¥«ー¥ÉÃÂÀ¸
¥Ý¥¤³èYouTuber¤Î¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡Ö¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤Î¾ï¼±Êø²õ¡Ä¡ª¥Á¥ãー¥¸¤·¤Æ¤â¼ê¿ôÎÁ0±ß¤ÇÂç¼ê¶ä¹Ô¤ËÌá¤»¤ë¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¥«ー¥ÉÃÂÀ¸¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥ê¥¯¥ëー¥È¤È»°É©UFJ¶ä¹Ô¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿·èºÑ¥¢¥×¥ê¡ÖAirWALLET¡Ê¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥Á¥ãー¥¸¼°¤Î¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Ê£¿ô¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
AirWALLET¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÄó·È¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ´Ö¤Î»ñ¶â°ÜÆ°¤ò¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤Ï¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¡Ö¶ä¹Ô´Ö»ñ¶â°ÜÆ° ´°Á´¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º£²ó¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Ç¿³ºº¤Ê¤·¤ÇÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ë¥Á¥ãー¥¸¼°¤ÎVisa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥«ー¥É¤Ç·èºÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÂå¶â¤Ï¡¢AirWALLETÆâ¤Î»Ä¹â¡ÖCOIN+¡Ê¥³¥¤¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤«¤é°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤¬¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÆÃÄ§¡×¤È¤·¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÅÙ¥Á¥ãー¥¸¤·¤¿»Ä¹â¤¬Í¾¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢AirWALLET¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÇÄó·È¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë½Ð¶â¡ÊÊ§¤¤½Ð¤·¡Ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£½¾Íè¤Î¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤Ï°ìÅÙ¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤È½Ð¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»ÅÍÍ¤Ï²è´üÅª¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
1. **¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÆÃÅµ**
ÀèÃå10ËüÌ¾¸ÂÄê¤Ç¡¢È¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ900±ßÁêÅö¤¬COIN+»Ä¹â¤È¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£
2. **50%´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó**
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇAirWALLET¤ò»È¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¦¤È¡¢·èºÑ¶â³Û¤Î50%¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤Ï500±ßÊ¬¡¢´ûÂ¸¥æー¥¶ー¤Ï300±ßÊ¬¤È¤Ê¤ë¡£
3. **¿·µ¬¥æー¥¶ー¸þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó**
´ü´ÖÃæ¤ËËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò´°Î»¤·¡¢15,000±ß°Ê¾å¤ò¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤È¡¢2,000±ßÊ¬¤ÎCOIN+»Ä¹â¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
4. **»°É©UFJ¶ä¹Ô¥æー¥¶ー¸þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó**
»°É©UFJ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é½é¤á¤ÆCOIN+¤Ø¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥ãー¥¸³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç5,000±ß¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
5. **Í§Ã£¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó**
¾·ÂÔ¥³ー¥É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿·µ¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¾·ÂÔ¤·¤¿Â¦¤È¤µ¤ì¤¿Â¦¤ÎÁÐÊý¤Ë500±ßÊ¬¤ÎCOIN+»Ä¹â¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤¬¼Â¼ÁÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¡¢´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¼êÂ³¤¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ï´ü´Ö¤ä¾ò·ï¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤À¡£
