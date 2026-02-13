¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥Ý¥¤³èYouTuber¤Î¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡Ö¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤Î¾ï¼±Êø²õ¡Ä¡ª¥Á¥ãー¥¸¤·¤Æ¤â¼ê¿ôÎÁ0±ß¤ÇÂç¼ê¶ä¹Ô¤ËÌá¤»¤ë¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¥«ー¥ÉÃÂÀ¸¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥ê¥¯¥ëー¥È¤È»°É©UFJ¶ä¹Ô¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿·èºÑ¥¢¥×¥ê¡ÖAirWALLET¡Ê¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥Á¥ãー¥¸¼°¤Î¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Ê£¿ô¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

AirWALLET¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÄó·È¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ´Ö¤Î»ñ¶â°ÜÆ°¤ò¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤Ï¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¡Ö¶ä¹Ô´Ö»ñ¶â°ÜÆ° ´°Á´¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£

º£²ó¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Ç¿³ºº¤Ê¤·¤ÇÈ¯¹Ô¤Ç¤­¤ë¥Á¥ãー¥¸¼°¤ÎVisa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥«ー¥É¤Ç·èºÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÂå¶â¤Ï¡¢AirWALLETÆâ¤Î»Ä¹â¡ÖCOIN+¡Ê¥³¥¤¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤«¤é°ú¤­Íî¤È¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£

¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤¬¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÆÃÄ§¡×¤È¤·¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÅÙ¥Á¥ãー¥¸¤·¤¿»Ä¹â¤¬Í¾¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢AirWALLET¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÇÄó·È¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë½Ð¶â¡ÊÊ§¤¤½Ð¤·¡Ë¤Ç¤­¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£½¾Íè¤Î¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤Ï°ìÅÙ¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤È½Ð¶â¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»ÅÍÍ¤Ï²è´üÅª¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£

¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢°Ê²¼¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£

1. **¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÆÃÅµ**
ÀèÃå10ËüÌ¾¸ÂÄê¤Ç¡¢È¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ900±ßÁêÅö¤¬COIN+»Ä¹â¤È¤·¤Æ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£

2. **50%´Ô¸µ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó**
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇAirWALLET¤ò»È¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¦¤È¡¢·èºÑ¶â³Û¤Î50%¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤Ï500±ßÊ¬¡¢´ûÂ¸¥æー¥¶ー¤Ï300±ßÊ¬¤È¤Ê¤ë¡£

3. **¿·µ¬¥æー¥¶ー¸þ¤±¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó**
´ü´ÖÃæ¤ËËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò´°Î»¤·¡¢15,000±ß°Ê¾å¤ò¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤È¡¢2,000±ßÊ¬¤ÎCOIN+»Ä¹â¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£

4. **»°É©UFJ¶ä¹Ô¥æー¥¶ー¸þ¤±¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó**
»°É©UFJ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é½é¤á¤ÆCOIN+¤Ø¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥ãー¥¸³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç5,000±ß¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£

5. **Í§Ã£¾·ÂÔ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó**
¾·ÂÔ¥³ー¥É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿·µ¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¾·ÂÔ¤·¤¿Â¦¤È¤µ¤ì¤¿Â¦¤ÎÁÐÊý¤Ë500±ßÊ¬¤ÎCOIN+»Ä¹â¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£

¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤¬¼Â¼ÁÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¡¢´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¼êÂ³¤­¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£³Æ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ï´ü´Ö¤ä¾ò·ï¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤À¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:05

¡ÖAirWALLET¡×¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥ÉÃÂÀ¸
01:03

¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ö¶ä¹Ô´Ö»ñ¶â°ÜÆ°¡×¤È¤Ï
01:56

¿·ÅÐ¾ì¡ª½Ð¶â¤Ç¤­¤ë¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤Î»ÅÁÈ¤ß
04:05

¡ÚÀèÃå¡Û¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÆÃÅµ
07:22

50%´Ô¸µ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬ºÆ¤Ó³«»Ï

´ØÏ¢µ­»ö

¥Ý¥¤³èYouTuber¤¬»ØÆî¤¹¤ë¡ÖVisa³ä¡×¹¶Î¬Ë¡¡¢Olive¤Î¡Ø¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ§¤¤¥âー¥É¡Ù³èÍÑ¤ÇÆÃÅµ¤ò¸½¶â²½

¥Ý¥¤³èYouTuber¤¬»ØÆî¤¹¤ë¡ÖVisa³ä¡×¹¶Î¬Ë¡¡¢Olive¤Î¡Ø¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ§¤¤¥âー¥É¡Ù³èÍÑ¤ÇÆÃÅµ¤ò¸½¶â²½

 ¥Ý¥¤³èYouTuber¤¬²òÀâ¡ª¡ØVisa³ä¡Ù¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òºÇÂç18%´Ô¸µ¤Ç»È¤¤ÅÝ¤¹¤ªÆÀ¤Ê»²²ÃÊýË¡¤È¤Ï

¥Ý¥¤³èYouTuber¤¬²òÀâ¡ª¡ØVisa³ä¡Ù¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òºÇÂç18%´Ô¸µ¤Ç»È¤¤ÅÝ¤¹¤ªÆÀ¤Ê»²²ÃÊýË¡¤È¤Ï

 ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ïº£¸å¤â80%²¼Íî¤¹¤ë¡©²áµî¤ÎË½Íî¥µ¥¤¥¯¥ë¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡È²¦Æ»¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡É

¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ïº£¸å¤â80%²¼Íî¤¹¤ë¡©²áµî¤ÎË½Íî¥µ¥¤¥¯¥ë¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡È²¦Æ»¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡É
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¤ª¤Ë¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë_icon

¤ª¤Ë¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 13.30Ëü¿Í 1960 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¡¦¥Ý¥¤³è¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡×²òÀâ¡ªPayPay¡¦³ÚÅ·¥Ú¥¤Åù¤Î¥³¡¼¥É·èºÑ¡¢¹â´Ô¸µ¥¯¥ì¥«¡¢¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤òÌÖÍå¡£Ê£»¨¤Ê¾ò·ï¤â¿Þ²ò¤Ç¥¹¥Ã¥­¥êÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£¡Öº£¡¢²¿¤ò»È¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ªÆÀ¤«¡©¡×¤òÃÎ¤ê¡¢1±ß¤Ç¤âÆÀ¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤ÒÅÐÏ¿¤ò¡£
youtube.com/channel/UCPI61AHwYWwVbsXEOhPUZOw YouTube