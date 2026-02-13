「ミツカン」の公式「X」アカウントが、カレーにかける意外な調味料を紹介し、SNS上で話題になっています。

【画像】うわ…アリなのか？ コチラがカレーにかけるとおいしい“意外な調味料”です！（2枚）

あ、合うの…？ まさかの調味料

公式アカウントは、「今日はカレーライスにお酢をかけてみました。いい意味で予想を裏切られました…」とコメント。カレーライスに「酢」をかけている様子が分かる写真を投稿しています。

「もしかしてもうやってる方いますか？」という問いかけに対し、「かけたことない。ちょっと怖い」「正直、考えてみたこともないのですが、一体どんなテイストになるのでしょうか？」「アリなんですか！？」と戸惑う声が上がっています。

一方で、「やったことがある」という人も少なくないようで、「たまにかけます。さっぱりします」「味変にかけます」「なんだか甘み？が感じられて、なぜかレトロなカレー味になりました。不思議」「辛いのがマイルドになるのが好き」との声が寄せられています。

公式アカウントは、ためらう人に対して「ぜひ、信じてかけてみてください…」とコメントしています。

同社の公式アカウントは、カレーにかける調味料として「ポン酢」を紹介したこともありました。カレーにポン酢をかけることについては、「さっぱりして食べやすくなる」「絶妙な酸味とうまみが出てアリ」といったコメントが寄せられました。

