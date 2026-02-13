元テレ東・福田典子アナ「Lv.35になりました」子どもとの2ショットに「口元似てる」「お子さんからのプレゼント素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/02/13】元テレビ東京で現在はフリーで活動する福田典子アナウンサーが2月12日、自身のInstagramを更新。子どもとの2ショットを公開した。
【写真】福田典子アナ「口元似てる」子どもとの2ショット
福田アナは「Lv.35になりました」と35歳の誕生日を迎えたことを報告。「画像は、先日、帰宅したときに 子どもから手渡されたプレゼント。ぬくぬく」「今朝は『お誕生日おめでとう！』と おてがみを渡してくれて、思わず涙」「ごはんのときにはハッピーバースデーを歌って『弥栄！』と乾杯してくれて、頼もしすぎる。笑」と記し、子どもとの写真を投稿した。テレビアニメ「ポケットモンスター」のキャラクターがデザインされた靴下を手に笑顔を見せる着物姿の福田アナと、福田アナの肩に両手を置く子どもの仲睦まじい姿が収められていた。また、2人が互いの手を合わせて1つのハートマークを作る写真も載せ、「わたしの循環のいちばんの源は、この小さな背中。大切な宝物を抱きしめながら、35歳も、静かに、でも力強く進んでいきます」とつづっていた。
この投稿は「口元似てる」「幸せそうな笑顔に癒される」「お子さんからのプレゼント素敵」「心がほっこりする」「素敵な親子」と反響を呼んでいる。
福田アナは、福岡県出身。大学卒業後の2013年にRKB毎日放送に入社。テレビ東京へは2016年に入社し、2024年3月末に同局を退社した。プライベートでは、2021年3月に一般男性との結婚を発表。同年12月に7月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
