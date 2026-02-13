ホットケーキミックスに豆腐を加えるだけ。夢のような「ふかふかパンケーキ」に！
Xフォロワー数72万人超（2026年2月時点）を誇る「ぼく」さんは、地元の菓子業界で4年半の修業を積んだ後、上京してアニメ会社のアニメーターとして就職。その後、SNSで公開したレシピイラストが注目を集め、イラスト料理研究家として活躍しています。ぼくさんが紹介するのは、初心者でも簡単で再現性が高い絶品おやつのレシピ。手順は少なく、オーブン不要、さらに家にある道具だけで作れるため、初心者でも気軽にトライできます。
※本記事はぼく著の書籍『多幸感で満たされる〜！ぼく流 禁断のスイーツ』から一部抜粋・編集しました。
■憧れの分厚さ！夢のような「ふかふかパンケーキ」
超分厚くて、冷めても美味しい！ 最高のパンケーキです。
【材料】（1〜2人分）
・絹豆腐…100g
・卵…1個
・牛乳…30cc
・ホットケーキミックス…150g
・お好みでバターや蜂蜜
【使用道具】
泡立て器
ボウル
おたま
フライパン
（1）袋に絹豆腐100g（ 水切り不要）を入れて滑らかになるまで揉んだら、卵1個を加えて更に揉む
（2）ボウルに出して牛乳30ccを混ぜたら、ホットケーキミックス150gを加える
（3）泡立て器で「大きく混ぜて、生地を落とす」動作を10〜20回繰り返して混ぜる（粉は見えないが、滑らかではない状態）
（4）油をひいていない温めたフライパンに生地を1/3〜1/4のせ、蓋をしつつ弱火で2〜3分焼く。裏返して蓋をしつつ2〜3分焼いたら器に移し、バターや蜂蜜をかける
◆ポイント
豆腐の保水効果でパサつかずふっかふか！
著＝ぼく／『多幸感で満たされる〜！ぼく流 禁断のスイーツ』