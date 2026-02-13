憧れの分厚さ！


混ぜて冷やすだけ！バレンタインに「いちごチョコムースケーキ」

Xフォロワー数72万人超（2026年2月時点）を誇る「ぼく」さんは、地元の菓子業界で4年半の修業を積んだ後、上京してアニメ会社のアニメーターとして就職。その後、SNSで公開したレシピイラストが注目を集め、イラスト料理研究家として活躍しています。ぼくさんが紹介するのは、初心者でも簡単で再現性が高い絶品おやつのレシピ。手順は少なく、オーブン不要、さらに家にある道具だけで作れるため、初心者でも気軽にトライできます。

初めてのお菓子作りはもちろん、特にチョコレートを使ったスイーツはバレンタインのプレゼントなどにもぴったりです。

※本記事はぼく著の書籍『多幸感で満たされる〜！ぼく流 禁断のスイーツ』から一部抜粋・編集しました。

■憧れの分厚さ！夢のような「ふかふかパンケーキ」

超分厚くて、冷めても美味しい！　最高のパンケーキです。

ふかふかパンケーキ


【材料】（1〜2人分）

・絹豆腐…100g

・卵…1個

・牛乳…30cc

・ホットケーキミックス…150g

・お好みでバターや蜂蜜

【使用道具】

泡立て器

ボウル

おたま

フライパン

（1）袋に絹豆腐100g（ 水切り不要）を入れて滑らかになるまで揉んだら、卵1個を加えて更に揉む

袋に絹豆腐100gを入れて滑らかになるまで揉む


（2）ボウルに出して牛乳30ccを混ぜたら、ホットケーキミックス150gを加える

ボウルに出して牛乳30ccを混ぜる


（3）泡立て器で「大きく混ぜて、生地を落とす」動作を10〜20回繰り返して混ぜる（粉は見えないが、滑らかではない状態）

泡立て器で「大きく混ぜて、生地を落とす」動作を10〜20回繰り返して混ぜる


（4）油をひいていない温めたフライパンに生地を1/3〜1/4のせ、蓋をしつつ弱火で2〜3分焼く。裏返して蓋をしつつ2〜3分焼いたら器に移し、バターや蜂蜜をかける

2〜3分焼いたら器に移し、バターや蜂蜜をかける


◆ポイント

豆腐の保水効果でパサつかずふっかふか！

豆腐の保水効果でパサつかずふっかふか！


