この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「多摩市役所で韓国人が目撃した衝撃的な1日🥲」と題した動画を公開しました。東大博士課程に在籍するパクくん氏が、通訳の仕事で訪れた多摩市役所とリサイクルセンターで、日本の公務員のプロ意識や心温まるおもてなしに触れた1日を紹介しています。



普段は研究漬けの日々を送る傍ら、社会勉強のために通訳の仕事もしているというパクくん氏。今回は、多摩市役所と韓国の地方公務員との交流会で通訳を担当しました。新宿から京王線で約40分、最寄りの京王永山駅に降り立つと、満開の桜とヨーロッパの小都市を思わせる美しい街並みに感動したと語ります。



市役所に到着後、韓国からの訪問団と共に庁舎内を見学。福祉課や行政課などを回り、市民の生活を支える公務員の仕事を目の当たりにし、「縁の下の力持ちってかっこいいな」と感銘を受けたといいます。



続いて一行が向かったのは、リサイクルセンター「エコプラザ多摩」。ここでパクくん氏は、心を強く揺さぶられる体験をします。出迎えた所長は、満開の桜に触れ、「でもきっと、あなたたちを待っていたんですね」と詩的な言葉で歓迎。その一言に、パクくん氏も韓国の公務員たちも心を掴まれたと振り返ります。



施設見学では、ゴミ処理施設とは思えないほどの清潔さや、作業員たちの丁寧で無駄のない仕事ぶりに驚愕。担当者が「市民の協力率の誇りです」と語った、分別された綺麗なペットボトルの山は、市と市民が一体となって築き上げた成果の象徴でした。



この経験から、パクくん氏は「僕も誰かの役に立てる人になりたい」「ニュースにならない静かな優しさこそ社会を変えている」「日韓は仲良しを超えて、お互いに得になる関係がベスト」という3つの学びを得たと語ります。損得勘定なく、ただ学びのために訪れた韓国人のために、全力でおもてなしをする多摩市職員の姿は、国と国の関係とは違う、民間交流の温かさを示していました。この動画は、普段は知ることのない公務員の仕事への情熱や、人と人との繋がりの大切さを教えてくれます。