◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日 カーリング 女子1次リーグ（2026年2月12日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリングの女子1次リーグが12日から開幕。日本代表のフォルティウスは、初戦で北京五輪銅メダルのスウェーデンに敗れ、黒星スタートとなった。

試合は第2、第3と取り合った後の第4エンドでスウェーデンが3点を獲得。さらに第5エンドで日本はスチールを許し、1−5と追いかける展開となった。

ハーフタイム後の第6エンドで2点を奪い返し2点差となったが、第7エンドに再び2点を奪われる展開。最後まで追いすがったが、日本は第9エンドを奪われコンシード。4−8で敗れた。

大事な初戦は日本時間17時から開始。テレビでも多くのファンが見守っていたが、ネットで声が上がったのが「CM」だった。NHKBSとは違い、テレビ朝日系ではエンドの合間にCMに入るが、CMが明けると次のエンドの第1投が終わっていることも多々あった。

ファンが多いカーリングだけに、これには不満の声もちらほら。Xでは「CM長過ぎなんじゃ！」「ほぼリードが見れん」「CM中に試合進みすぎだろ」「CMが長くて、リードのショットは殆ど見ることができない」などの声が上がっていた。

女子1次リーグには10カ国が参加。総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出する。