サンディスク、FIFAワールドカップ26開催記念！サッカーの歴史を記録に残す公式ライセンス製品を発表
サンディスクは本日、FIFAワールドカップ26公式ライセンス製品シリーズを発表し、同大会に向けたカウントダウンを開始した。スポーツ大会史上最も充実した内容になると期待される同大会のために特別にデザインされたSANDISK FIFAワールドカップ26公式ライセンス製品コレクションは、ファンやクリエイターからプロまで誰もが、世界最大のスポーツの舞台で繰り広げられる一瞬を捉え、記録し、振り返ることができる製品だ。
■サッカーの歴史を刻むにふさわしい逸品
伝統と革新が融合し、開催国の躍動の瞬間を表現したデザイン性豊かな本シリーズは、ホイッスル型のUSB-Cドライブや大会カラーのSSD、プロ水準のメモリーカードなどのラインアップを通じて、歴史的瞬間を記録する。各製品にはFIFAワールドカップ26の公式ライセンスマークと開催国に着想を得たデザインがあしらわれており、サッカーの歴史を刻むにふさわしい逸品となっている。
サンディスクのコンシューマー製品担当シニアバイスプレジデント、Janet Allgaier氏は次のように述べている。
「FIFAワールドカップ26は、人類史上最も多くの人々が撮影し、記録し、共有するスポーツイベントの一つとなるでしょう。サンディスクは、どんな瞬間も逃さない製品を提供できることを誇りに思います。公式ライセンス製品を通じて、世界中の熱いファンやクリエイターが自らの手でサッカーの歴史を記録できるツールを提供します」
SANDISK FIFAワールドカップ26公式ライセンス製品コレクションには、ホイッスル型のSANDISK USB-Cフラッシュドライブ FIFAワールドカップ26エディションをはじめ、SANDISK ポータブルSSD FIFAワールドカップ26エディション、SANDISK CFexpress Type Bカード FIFAワールドカップ26エディション、SANDISK SD UHS-IIカード FIFAワールドカップ26エディションなどがラインアップされている。
ユニークなホイッスル型USB-Cフラッシュドライブは、グローバルエディションに加え、開催国エディションとして米国、カナダ、メキシコ版を展開。さらに今春には、プレミアムモデルとなるSANDISK USB-Cフラッシュドライブ FIFAワールドカップ26 ゴールドエディションの発売も予定されている。いずれの製品もプロ仕様の高い性能を備え、本大会のために特別にデザインされた記念モデルである。
・瞬時転送：ホイッスル型のSANDISK USB-Cフラッシュドライブ FIFAワールドカップ26エディションは、ファイルをデバイスから簡単かつ迅速に転送できる製品である。外出先でもコンテンツを効率的に管理でき、あらゆる場所のファンやクリエイターとの共有・交流を可能にする。
・高性能SSD：SANDISK ポータブルSSD FIFAワールドカップ26エディションは、最大1TB*のストレージを搭載している。高速かつ信頼性の高いコンピューターのバックアップやファイル転送を実現する製品である。
・8K対応の高性能：SANDISK CFexpress Type Bカード FIFAワールドカップ26エディションおよびSANDISK SD UHS-IIカード FIFAワールドカップ26エディションは、4K・8K動画¹の撮影や超高速連写に対応している。重要な瞬間を逃さないプロ仕様のパフォーマンスを発揮する。
・トーナメントを耐え抜く耐久性：クリエイター、ファン、プロの熱い思いに応える堅牢設計である。最終戦の撮影はもちろん、スタジアム間の移動中においても安心して使用できる仕様となっている。
* 1GB＝10億バイト。1TB＝1兆バイト。実際に使用可能な容量は、動作環境によりこれより小さい場合がある
■サンディスク 公式サイト
■サンディスク 公式サイト
