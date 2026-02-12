【ディズニーストア】MILKFED.共同企画や新生活におすすめのアイテムが登場！
「MILKFED.（ミルクフェド）」との共同企画商品をはじめ、バックパックやマルチポシェットなどの多彩なバッグが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで2月10日（火）より順次発売される。
ディズニーストアから、春の新生活シーズンやアウトドアまで、幅広いシーンで活躍する多彩なバッグが登場します。
「MILKFED.（ミルクフェド）」との共同企画によるバックパックは、32Lと23Lの2サイズ展開。ブランドロゴのタグや、キャラクターフェイスのポーチ・刺しゅうなどをあしらった、シンプルながらも遊び心のあるデザインだ。
ミッキーマウスをデザインした32Lバックパックは、最下部にシューズ収納スペースを備えた高い機能性が魅力。天井部分のファスナーを開けることでメインスペースと一体化して使用でき、収納するアイテムに応じて使い分けが可能だ。背面にはノートパソコンを収納できるポケットを備え、折り曲げたくないノートや書類の収納にもおすすめ。
日常使いにちょうど良いサイズ感の23Lバックパックは、ミニーマウス、スティッチ＆スクランプの2種類をラインナップ。PC収納スペースに加え、大小さまざまなポケットを備え、荷物を整理しやすいつくりになっている。
付属のブランドロゴチャーム、キャラクターフェイスデザインのポーチ、カラビナはいずれも取り外し可能。お好みの場所に付け替えたり、お手持ちのアイテムに合わせたりと、自分らしいアレンジを楽しめる。
バックパックのほか、デイジーの刺しゅうを施したショルダーバッグや、ミッキー＆ミニーをデザインしたトートバッグも登場。
ショルダーバッグは、普段使いはもちろん、旅行やキャンプなどのアウトドアシーンにもおすすめ。
トートバッグは、コンパクトながらマチ付きで収納力に優れており、ストラップを取り付けることでショルダーバッグとしても使える2WAY仕様。
キャラクターの刺しゅうをあしらったポーチ付きのバックパックからは、ミッキー、リトル・グリーン・メン／エイリアンのデザインが登場。
キャラクターの刺しゅうをあしらったポーチ付きのバックパックからは、ミッキー、リトル・グリーン・メン／エイリアンのデザインが登場。

21L容量で整理整頓がしやすく、メッシュポケットや、PC収納に便利なクッション入りポケット、折りたたみ傘やペットボトルの収納に適したサイドポケットなど、多彩なポケットを搭載。付属のポーチはミニバックパック風のデザインが可愛らしく、バッグチャームのような存在感。よく使う小物の収納にもおすすめ。
21L容量で整理整頓がしやすく、しまった物がひと目で確認できるメッシュポケットや、PC収納に便利なクッション入りポケット、折りたたみ傘やペットボトルの収納に適したサイドポケットなど、多彩なポケットを備えている。付属のポーチはミニバックパック風のデザインが可愛らしく、バッグチャームのような存在感。よく使う小物の収納にもおすすめだ。
キャラクターの愛らしい姿を再現した、ぬいぐるみ風のマルチポシェットからは、プルート、『ピーター・パン』のナナ、『リトル・マーメイド』のマックス、イーヨーがラインナップ。
ふんわりとした起毛素材を使用し、手触りの良さも魅力です。ショルダーストラップで肩に掛けると、まるでキャラクターと一緒にお散歩しているかのような気分を楽しめる。背中部分が開口部になっており、小物の収納も可能。コーディネートのポイントとしても存在感を放ち、テーマパークなど楽しいおでかけシーンにもぴったり。帰宅後は、付属のストラップを外して、おすわりポーズで飾っても可愛いアイテムだ。
新学期の通園・通学におすすめの、キッズ用バックパックやレッスンバッグ、巾着を発売中。デザインは、『アナと雪の女王』のエルサ、『塔の上のラプンツェル』のラプンツェル、『カーズ』のライトニング・マックィーンがラインナップ。
