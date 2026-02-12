スノーボード女子ビッグエアで村瀬心椛が金メダル

ミラノ・コルティナ五輪は連日、日本勢が活躍し、列島に感動を呼んでいる。10日放送の日本テレビ系「ZIP！」には、2006年トリノ五輪のスノーボード男子代表が出演。近影と分かりやすい解説に反響が広がった。

9日（日本時間10日）に行われたスノーボード女子ビッグエア決勝。21歳の村瀬心椛が3回目に大技を決めて鮮やかに逆転し、金メダルを獲得した。

興奮が冷めやらぬ中、日本テレビ系の朝の情報番組「ZIP！」に出演したのが、2006年トリノ五輪スノーボード男子ハーフパイプ代表の成田童夢さんだった。

弾けまくった夢舞台から20年。成田さんは自身のXに、「本日、日本テレビ系『ZIP！』にて村瀬心椛選手の金メダル解説をさせて頂きました！ いやー、ホントめでたいです！！！ 改めておめでとうございます」とつづり、写真も投稿。40歳の近影と解説が、視聴者の間で話題となった。

Xには「成田童夢の解説は分かりやすい！ トリノ五輪のぶっ飛んでいた時とは流石に違う」「説明わかりやすかったです」「めちゃくちゃわかりやすいし、朝からこっちまで元気出てくる解説だった」「成田童夢さん解説うまいな」「こんなキャラと声だっけー？って笑っちゃう第一声のテンション、インパクト強すぎだった」「メチャクチャ好青年になっていてビックリしたわー」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）