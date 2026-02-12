「一番古株」スタッフが新人を次々辞めさせる職場に絶望 「ボスはそいつらが居なくなるのが怖い」と経営陣も放置

人間関係が難しい職場では、長年働いているスタッフが後輩の足を引っ張ることもある。投稿を寄せた40代女性（医療・福祉・介護／検査技師）は、職場で「一番古株」だという女性の従業員に怒りを募らせている。

「新人を退職に追い込む。不満ごとはスタート時の給料らしい」

しかし、当の古株スタッフは「毎年（給料を）上げてもらってるらしいし、お休みも必ず週休2日もらえる」という待遇だというから驚きだ。（文：湊真智人）

「できていないくせに他人の評価・値踏みをする」

投稿者は「検査技師」という専門職だが、問題の古株スタッフは立場に関係なく周囲を振り回している。前述のとおり新人を追い込んですぐに辞めさせたり、

「他のスタッフの仕事を煽る。（自分は）できていないくせに他人の評価・値踏みをする」

自身の待遇は恵まれているはずだが、他人の給与が気に入らないのか、執拗な攻撃を繰り返しているという。さらに、本来の業務分担すら無視した振る舞いも見受けられる。

「こちらは専門職なので古株おばさんたちとは違う仕事をしているのに、目をつけられたら最後、（中略）彼女らの仕事までさせようとする」

スキルのある人が足を引っ張られ、余計な仕事を押し付けられているのだろうか。組織として極めて不健全な状態に陥っているように見える。

だが最も深刻なのは、現場の惨状を黙認する経営層の姿勢だろう。

「ボスはそいつらが居なくなるのが怖いんだって。めんどくさくなったら資格と経験で転職しようと思っている」

いくら長く働くベテランとはいえ、その顔色をうかがうあまり、優秀な専門職や新しい人材が定着しないのであれば本末転倒だ。

