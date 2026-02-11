この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない低山遭難の恐怖 「このくらいなら大丈夫」という油断が招く“静かな危機”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「低山ハイカー 英武ゆう」が、「低山遭難はこうして起きる｜9つの実例で学ぶ“油断の連鎖”」と題した動画を公開。手軽に楽しめるイメージのある低山登山に潜む危険性について、9つのケーススタディを基に解説した。



動画で解説を務める低山ハイカーの英武ゆう氏は、低山遭難の多くが雪崩や落雷のような突発的な事故ではなく、準備不足や判断ミス、体力の過信といった一つひとつの小さな問題が連鎖する「静かな危機の積み重ね」によって引き起こされると警鐘を鳴らす。



英武ゆう氏は、遭難に至るプロセスを「計画の罠」「身体の罠」「判断の罠」という3つの類型に分けて解説。特に「計画の罠」では、出発時間の遅れや不十分な装備計画が日没による行動不能に直結する事例を挙げ、「早朝出発、15時下山完了」や「引き返し時刻の設定」といった具体的なルールを提唱した。



また、天候の急変や野生動物との遭遇も低山ならではのリスクであると指摘。氏は、特にクマについて「人を避ける」という従来の前提が崩れつつある現状に触れ、人里に近い低山こそ危険性が高いと注意を促した。



さらに、道に迷った際の心理状態にも言及。「もう少し行けば道があるはず」といった希望的観測や、「登り返すのが面倒」という心理が撤退の判断を鈍らせ、事態を深刻化させると説明。対策として、「5分探して道が見つからなければ、即引き返す」という絶対ルールの徹底を呼びかけた。



最後に氏は、疲労や濡れが引き起こす「低体温症」の本当の恐怖は「寒さではなく、『判断力を奪われること』にある」と断言。低体温症は幻覚や不合理な行動を誘発し、自ら生還の可能性を断ってしまう危険があるとした。



動画の締めくくりとして、英武ゆう氏は遭難を防ぐために最も重要なのは、高価な装備ではなく「『生きて帰る』という目的を、山頂に立つことより常に優先させる意思」であると強調。正しい準備と判断力こそが、安全な登山を実現する唯一の方法であると結論付けた。