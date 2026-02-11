「1カ月鶏胸肉だけを食べて生活」体重激減＆衝撃の結末にあのちゃん仰天：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
2月10日（火）の放送は、2人組ロックバンド・セカンドバッカーが登場。
【動画】「1カ月鶏胸肉だけを食べて生活」体重激減&衝撃の結末にあのちゃん仰天
セカンドバッカーは、2023年3月に活動を開始したSNS発の2人組ロックバンド。
代表曲「犬とバカ猫」がSNSで大きな話題を呼び、総再生回数は驚異の33億回を突破。TikTokでは、歌詞に合わせて激しく肘を打つ動画が拡散し、「肘打ち界隈」と呼ばれるムーブメントを生み出した。
Dr.のまさみは空手経験者。もともと肘打ち動画を投稿している人は存在しており、それを見て「自分たちの楽曲と合わせて撮ってみようかな」と思ったのがきっかけだったという。
2人の関係性は、まさに「陽」と「陰」。もともと動画製作が好きでドラムを叩いていたまさみと、バンド活動のために動画製作をしていたVo./Gt.のこうへい。まさみは「正反対のタイプとやりたい」とこうへいに声をかけ、バンド結成に至った。
こうへいは、とにかくネガティブで人と話すのが苦手。考えすぎて言葉が出てこず、「はい」か「頑張ります」しか言えなくなってしまうこともあるが、「その分、思いを楽曲で伝えたい」とのこと。
さらに、まさみの言葉を疑わずに受け取ってしまうピュアすぎる一面も。
過去に「ダイエットしたい」とまさみに相談した際、「鶏胸肉がいいらしいよ」と言われたのを真に受け、1カ月間、本当に鶏胸肉だけを食べ続けたという。
その結果、体重は劇的に落ちたものの、ビタミン不足で顔中がニキビだらけに。これにはあのちゃんも「そうなるんだ!?」と仰天！
ちなみに野菜は漬物を食べていた程度だったそうで、「リバウンドちょっとしてる…」とも告白。ササキ（声：霜降り明星・粗品）も「急激に減らすとそうよなぁ」と納得する。
この他、ツアータイトル「あの時こうしておけばよかった」にちなんだクイズ企画を実施。2人が実際に後悔したエピソードをもとにクイズを出題！ あのちゃんの「肘打ち動画」初挑戦や、ドラムイントロクイズ対決も、「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
2月10日（火）の放送は、2人組ロックバンド・セカンドバッカーが登場。
【動画】「1カ月鶏胸肉だけを食べて生活」体重激減&衝撃の結末にあのちゃん仰天
セカンドバッカーは、2023年3月に活動を開始したSNS発の2人組ロックバンド。
代表曲「犬とバカ猫」がSNSで大きな話題を呼び、総再生回数は驚異の33億回を突破。TikTokでは、歌詞に合わせて激しく肘を打つ動画が拡散し、「肘打ち界隈」と呼ばれるムーブメントを生み出した。
Dr.のまさみは空手経験者。もともと肘打ち動画を投稿している人は存在しており、それを見て「自分たちの楽曲と合わせて撮ってみようかな」と思ったのがきっかけだったという。
2人の関係性は、まさに「陽」と「陰」。もともと動画製作が好きでドラムを叩いていたまさみと、バンド活動のために動画製作をしていたVo./Gt.のこうへい。まさみは「正反対のタイプとやりたい」とこうへいに声をかけ、バンド結成に至った。
さらに、まさみの言葉を疑わずに受け取ってしまうピュアすぎる一面も。
過去に「ダイエットしたい」とまさみに相談した際、「鶏胸肉がいいらしいよ」と言われたのを真に受け、1カ月間、本当に鶏胸肉だけを食べ続けたという。
その結果、体重は劇的に落ちたものの、ビタミン不足で顔中がニキビだらけに。これにはあのちゃんも「そうなるんだ!?」と仰天！
ちなみに野菜は漬物を食べていた程度だったそうで、「リバウンドちょっとしてる…」とも告白。ササキ（声：霜降り明星・粗品）も「急激に減らすとそうよなぁ」と納得する。
この他、ツアータイトル「あの時こうしておけばよかった」にちなんだクイズ企画を実施。2人が実際に後悔したエピソードをもとにクイズを出題！ あのちゃんの「肘打ち動画」初挑戦や、ドラムイントロクイズ対決も、「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！