実業家のマイキー佐野氏が日中の意識構造を解説！『正直ヤバい…世界を知らない日本人が中国に負ける本当の理由とは』

実業家のマイキー佐野氏が、自身のYouTubeチャンネルで『正直ヤバい…世界を知らない日本人が中国に負ける本当の理由とは【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開した。世界情勢に対する関心が著しく低い日本人の現状を出発点に、経済と安全保障が直結する時代における国家の脆弱性を冷静に解き明かしている。



動画内で佐野氏は、過去に登壇した講演会での体験を紹介する。会場に集まった多くの日本人経営者に対し、尊敬や目標とする海外の経営者を問いかけたところ、誰一人として具体的な名前が挙がらなかったという。野球やサッカーでは自然と世界基準のスター選手を思い浮かべられるにもかかわらず、経済や経営となると視線が国内に閉じてしまう。その断絶こそが、日本人の視野の狭さを象徴していると指摘する。



続いて佐野氏は、日本人と中国人のニュースの受け止め方の違いをデータを交えて説明する。日本では海外ニュースが生活を脅かすリスク情報として消費されやすく、円安や物価、安全保障といった内向きの話題に関心が集中する。一方、中国ではニュースが投資や成長機会を探るための材料として扱われ、有料の海外情報を積極的に活用し、日常的に国際情勢を議論する文化が根付いているという。



この意識差を生む根底には、海上輸送を巡る切迫した危機認識がある。中国はエネルギーや食料の多くを海上輸送に依存しており、航路が遮断されれば国家の存立そのものが揺らぐ。EVやエネルギー転換といった政策も、環境理想ではなく、自国内で完結する体制を築くための現実的な安全保障戦略だと佐野氏は読み解く。



一方で日本も、過去に海上封鎖によって国力が著しく低下した歴史を持つ。しかし戦後は経済成長と同盟関係に依存し、外部への関心を持たなくても成立する構造を築いてきた。その結果、世界の変化と距離が生まれている。こうした視点を踏まえると、動画で語られる個々の論点がどのようにつながっていくのか、全編を通して確認したくなる内容である。