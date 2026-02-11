約500項目について1世帯あたりの年間支出額を調べた総務省の「家計調査」。読みとくと、地域ごとの特色や物価高の影響が浮かんできました。ギョーザでは宇都宮と浜松が毎年激しく競り合いますが、軍配はどちらに？ コメの上位には意外なまちが入りました。

■いろんな種類がある「山ラー」

森圭介アナウンサー

「総務省が実施している、2025年の家計調査が発表されました。品目ごとに1世帯あたりの年間支出額を調べたもので、何に一体いくら使ったのかが見えてきます。代表的なものとして、ラーメン（外食）とギョーザ（総菜）はどうでしょうか？」

「外食のラーメンに一番お金を使ったところ、言ってみればラーメン愛が強いところは山形市です。4年連続1位で、年間で1世帯あたり2万5102円使っています。 2位が新潟市で1万9073円なので、山形市はぶっちぎりです。3位が宇都宮市で1万7211円でした」

「山形のラーメンは『山ラー』と言われ、いろんな種類があるそうです。牛骨からとったスープの、昔ながらの中華そばが主流だといいます」

■4連覇記念…市役所で無料ふるまいも

森アナウンサー

「4年連続の優勝が決まり、山形市では歓喜の声が上がりました。4連覇を記念して、市役所で無料のラーメンがふるまわれました」

山形県民

「日本一になったので格別においしいです」「週に1回は必ず食べています。あっさり系やこってり系とか、色々な系統すべておいしいので全部大好きです」「外食はやっぱラーメンです」

森アナウンサー

「理由について、そば店が提供するラーメンが発祥と言われていて、今では多くのお店でラーメンを出しているので、身近な食べ物だということです」

■持ち帰りギョーザは浜松？宇都宮？

森アナウンサー

「続いて外食や冷凍ではない、総菜などの持ち帰りのギョーザについて」

斎藤佑樹キャスター

「やっぱり宇都宮ですかね？」

森アナウンサー

「そのイメージがありますよね。 正解は浜松市です。それも3年連続で、使った額が年間で4046円でした。浜松市と宇都宮市がライバルで、毎回いい戦いをしています。2位が宇都宮市で3575円、3位が宮崎市で3418円でした」

■コメの支出額は…上位は米どころ？

森アナウンサー

「こういったランキングでそれぞれの土地の特色も見えてくるかもしれません。家計調査は事細かく約500 項目について調査されていて、データの宝庫です」

「最近、価格が高止まりしている私たちの主食のお米。どこが一番お金を使っていると思いますか？」

鈴江奈々アナウンサー

「コメどころの新潟ですか？」

森アナウンサー

「そう思いますよね。正解は浜松市です。ギョーザとご飯でいくらでもいけます。1位が浜松市で5万7825円、2位が札幌市で5万1136円、3位が名古屋市で4万9788円です。共通点はどうでしょう？」

直川貴博アナウンサー

「コメどころではないから高く買う…？」

森アナウンサー

「浜松市の担当者に1位の背景について取材したところ、『正直分からない』とのことでした。ただ、その上で『ギョーザやウナギなどコメに合うおいしいものはたくさんある』と言っていました」

「札幌も海鮮丼やラーメンなどおいしいものがたくさんあります。名古屋も味噌カツなどご飯にいろいろ合うから、ということなのかもしれません」

■前橋市と福井市の支出額1位は？

森アナウンサー

「斎藤さんと瀧口さんのふるさと、群馬と福井の支出額全国1位を見てみます。群馬・前橋市は茶飲料（ペットボトルなど）や贈与金（ご祝儀など）、国公立高校（授業料など）が1位です」

斎藤キャスター

「確かに言われてみれば、親からご祝儀がやたら多い気がしています」

森アナウンサー

「福井市が1位だったのが電気代、油揚げ・がんもどき。よく食べるんですか？」

瀧口麻衣アナウンサー

「食べますね。おそらく福井県は共働きの家庭が多いので、家計を助けてくれます。日持ちもするし、いろんな料理に使えるので素敵な食材かなと思います」

森アナウンサー

「油揚げ・がんもどきは63年連続で1位です」

森アナウンサー

「他にもカツレツが1位です。ソースカツ丼ですか？」

瀧口アナウンサー

「そうです。ちょっと薄めのソースカツが、お米の上にのっているシンプルなものです。帰省したら絶対食べます」

■物価高で…「食料品」への支出増

森アナウンサー

「最新の家計調査でニュースになった数字があります。消費支出のうち食費が占める割合を示すエンゲル係数が28 .6%で、1981年以来の高水準となりました。去年、2人以上の世帯で消費支出の4分の1以上が食費ということになりました」

「その理由について、第一生命経済研究所の新家義貴さんに聞きました。『色々なものが値上がりするなか、食料品の価格は他よりも上がり幅が大きいために支出が増加したのではないか』と話しています」

斎藤キャスター

「確かに食料品が上がっているからこそ、政治の世界でも消費税の減税などにもつながってくるのかなと思いました」

森アナウンサー

「（家計調査から）地域性が見える一方で、こういったデータも見えてきます。実質賃金が上がってくれば、食料品以外でも余暇など他のものに使えることはあるかもしれません。ただ実質賃金がなかなか伸びないため、物価の上昇も色濃く見えてきます」

（2026年2月10日『news every.』より）