「まじかー！」日本の祝日早朝に届いた菅野智之の“移籍先”にファン驚愕　「クアーズ、大丈夫か？」「大谷との対決も楽しみ」1年契約が発表、打者天国で知られる球団

菅野のメジャー2年目の挑戦の行方も注目されそうだ(C)Getty Images

オリオールズからFAとなり去就が注目されていた菅野智之がナ・リーグ西地区のコロラド・ロッキーズの入団が決定したと同球団の公式Xが配信した。

【動画】この邪悪なスプリット！菅野がエンゼルス打線に快投を見せたシーン

ESPNのジェフ・パッサン記者のXによると単年で510万ドル（約7億8000万円）。ロッキーズの本拠地クアーズ・フィールドは標高1600メートルの高地に位置することでボールが飛びやすい「打者天国」の球場ともいわれている。

世界一3連覇を狙うドジャースとは同じナ・リーグ西地区。大谷翔平との直接対決、山本由伸、佐々木朗希との投げ合いなどシーズンに入れば、日本人ファンにとっては新たな楽しみも増えそうだ。

菅野は侍ジャパンの一員としてもWBCで活躍が期待されている。日本の祝日、2月11日の早朝にこのニュースが一斉に流れると日本のファンの間からも「まじかー！」「決まって良かった」「活躍をお祈りしています」「大谷との直接対決に期待」「クアーズ、大丈夫か？」「MLBで活躍の場が与えられたのが何より嬉しい」と反響が拡がっている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]