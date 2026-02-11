嫉妬のウラに隠された“譲れない願い”を見つける唯一の方法

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、累計33万部を突破した人気シリーズの原点『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

嫉妬してしまうあなたへ

その感情を「希望」に変える心の整え方

「他人に嫉妬してしまって、くよくよ悩んだり、イライラしたりしてしまう」という悩みを持つ方は、実はとても多いものです。考えなければ幸せだと分かっていても、どうしても考えてしまうのが「嫉妬」という感情の厄介なところですよね。

実は私自身、たまに嫉妬することがあります。そんな時、私がどのように自分の心と向き合っているかをお話ししましょう。

「綺麗な自分」を演じず

自分が嫉妬していることを認める

嫉妬を感じている時、最も良くないのは「自分はそんな醜い感情を持っていない」と綺麗ぶってしまうことです。嫉妬の対象となる相手は、直接あなたに悪いことをしたわけではありません。それなのに腹が立ってしまう自分を「嫌な奴だ」と思いたくないがために、私たちは無意識に「防衛機制」を働かせてしまいます。

●否認：「嫉妬なんてしていない」と思い込もうとする

●投影：自分の嫉妬心を認められず、「相手が私に嫉妬している」と解釈をすり替える

こうした心の動きは、事態を余計にこじらせてしまいます。まずは、信頼できるパートナーや友人に「実は私、あの人に嫉妬しているんだ」と素直に口に出してみることから始めましょう。

なぜ嫉妬するのかを「分析」してみる

嫉妬を認めたら、次は自分を客観的に分析するフェーズです。口に出すか、紙に書き出してみるのがおすすめです。

「なぜ嫉妬しているのか」「どの部分に反応しているのか」を深掘りしていくと、不思議と相手へのネガティブな感情は薄れていきます。なぜなら、嫉妬を「人間として自然な反応」だと受け入れた上で、合理的に考えられるようになるからです。

嫉妬を感じるということは、そこが自分にとって「譲れないポイント」であり、「諦めたくないもの」であるという証拠なのです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）