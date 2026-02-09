リファ新作♡光美容器「ReFa EPI GO COOL」で高速ムダ毛ケア

MTGの人気美容ブランド・リファから新登場の光美容器「ReFa EPI GO COOL」は、高速連続照射と肌を冷やすアイストーニングシステムを搭載♡痛みを抑えながらスピーディに全身ケアが可能です。短時間でムダ毛ケアと美肌ケアを両立できる、忙しい女性に嬉しいアイテムです♪

高速連続照射で時短ケア

「ReFa EPI GO COOL」はAUTOモードで従来比約4倍※1の高速連続照射を実現。最速0.28秒間隔※2でスムーズにIPL光を照射でき、全身ケアも短時間で完了。

忙しい日でも手軽に使用でき、しっかりムダ毛をケアしながら、美しい素肌を目指せます。

※1当社従来品比

※2SOFTモード・オート照射時

痛みを抑える冷却機能

※イメージ

※イメージ

肌に触れる照射面を約10℃まで冷却する「アイストーニングシステム」を搭載。光照射による熱ダメージや痛みを和らげ、心地よく使用可能です。

さらに肌を引き締め、毛穴にアプローチすることで、ムダ毛ケアしながらなめらかでハリのある素肌へ導きます。

全身ケアを快適に叶える新光美容器

2026年3月4日発売のリファ光美容器「ReFa EPI GO COOL」は、価格60,000円（税込）。高速連続照射とアイストーニングシステムで痛みを抑えながら全身ケアが可能です♡

2月10日より楽天市場店のMTG公式オンラインショップで先行予約も開始。忙しい女性の美肌ケアをサポートする頼れる一台です♪