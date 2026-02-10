挿すだけですぐ使える！手元スイッチ付きのアルミ製Type-Cイヤホンマイク
サンワサプライ株式会社は、USB Type-C接続でクリアな低音再生を実現する、アルミ筐体を採用したカナル型イヤホン「MM-HSTC05BK（ブラック）」「MM-HSTC05W（ホワイト）」を発売した。マイク内蔵の手元スイッチを搭載し、ハンズフリー通話や音量調整、音楽操作ができる。遮音性に優れたカナル型で、スマートフォンやタブレット、パソコンでの通話や音楽鑑賞を快適だ。
■Type-Cポートに直接接続できるマイク付きイヤホン
Type-Cポート搭載のスマホやタブレット、パソコン、ゲーム機器など幅広い端末に使用できる。有線の接続でアプリやペアリングの設定は不要。音の遅延が少なくゲームや動画視聴にも快適だ。
■マイク内蔵の手元スイッチで様々な機能が操作できる
マイク内蔵の手元スイッチで電話に出て、ハンズフリーで通話ができる。また音量の調整や音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能だ。
■クリアな高音質を楽しめるアルミ製
アルミ製で共振を減らし、よりクリアな低音で再生する。
■耳にフィットするカナル型イヤホン
優れたフィット感で遮音性が高く、外部のノイズを抑える。また、上部のリング形状で耳からのズレ落ちを防ぐ。
■3種から選べるイヤーピース付き
イヤーピース3種（S・M・L)が2個ずつ付属する。※Mは装着済み
■ラインアップ
カラーはブラック「MM-HSTC05BK」と、ホワイト「MM-HSTC05W」の2つから選択できる。
■アルミ筐体を採用したカナル型イヤホン「MM-HSTC05BK（ブラック）」
